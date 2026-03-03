Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για Ιράν: «Διπλωματία - στρατός στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού»

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη συναντάται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Ιράν.

Μέχρι τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό για να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι γνωστό το αν ο κ. Ανδρουλάκης θα θέσει και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό της δικαστικής απόφασης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν πως στη συνάντηση υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη, σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Άλλωστε αυτό επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα του τελευταίου, αναφορικά με τις ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις που εγείρει η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Κατά την αρχική τους συνομιλία που έγινε ενώπιον των ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού» και συμπλήρωσε ότι «η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία και ο ασφαλής επαναπατρισμός των χιλιάδων Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες του Κόλπου εμπλέκονται στον πόλεμο, ξεκαθαρίζοντας ότι για όσο διάστημα είναι κλειστός ο εναέριος χώρος, ο επαναπατρισμός είναι δύσκολη διαδικασία. Συμπλήρωσε δε, ότι «έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών μας».

Αναφορικά με την αποστολή δύο φρεγατών και δύο F16 στην Κύπρο, τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κύπρου για παροχή επιπλέον βοήθειας σε οποιαδήποτε απειλή», και τόνισε ότι «όλοι επιδιώκουμε και επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι ζήτησε να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό τόσο για την κατάσταση, όσο και για τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις που έχει για την Ελλάδα η εξελισσόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας του διεθνούς δικαίου στην περιοχή και γι'αυτό η παρουσία μας εκεί πρέπει να είναι μόνο για την προστασία του Ελληνισμού και δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πρότεινε δε, στον πρωθυπουργό η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτημα της χάραξης ευρωπαϊκής στρατηγικής. Τέλος, ζήτησε και εκείνος με τη σειρά του να δοθεί μεγάλη προσοχή στο θέμα των Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε χώρες που εμπλέκονται στην κρίση.

