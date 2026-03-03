Eπίθεση στο Ιράν: Σήμερα συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ζητά ο Φάμελλος

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό σχετικά με τις εξελίξεις που προκάλεσε στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου η επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς και για τη στάση της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, φαίνεται πως απέφερε καρπούς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ανοιχτός για κατ' ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού το επιθυμεί ύστερα από αίτημά του. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη καθορίστηκε για σήμερα στις 12 το μεσημέρι.

Μέχρι τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό για να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι γνωστό το αν ο κ. Ανδρουλάκης θα θέσει και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό της δικαστικής απόφασης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Παράλληλα, το θέμα θα προκαλέσει και πολιτικές συγκρούσεις, αφού αύριο Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Η ομιλία του αναμένεται να προκαλέσει και τις παρεμβάσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να αποκτά μεγάλο πολιτικό βάρος.

Χάραξη εθνικής γραμμής ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Από χθες πάντως, η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πάντως προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ώστε να χαραχθεί εθνική γραμμή σε σχέση με τον πόλεμο και τη στάση που τηρεί Ελλάδα.

Η πρόταση θέτει το ζήτημα σε άλλη βάση, αναβαθμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και θέτοντας σε ευθεία αμφισβήτηση τις επιλογές της κυβέρνησης, εφόσον προτείνει να υπάρξει χάραξη νέας στρατηγικής από κοινού μεταξύ όλων των κομμάτων της βουλής, κάτι το οποίο φυσικά φαντάζει αδύνατο με βάση τις χαώδεις ιδεολογικές διαφορές.

«Η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ιδίως στην περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης που βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας, με καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο και ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης τόνισε την ανάγκη να υπάρξει εθνική στρατηγική που θα περιλαμβάνει ρητά τη μη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. «Δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις από κυβερνητικές πηγές ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει ότι θα κάνει κατ' ιδίαν συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς και θα μιλήσει την Τετάρτη στη Βουλή. Επιμένουμε στην ανάγκη να υπάρξει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στον τ/σ Open.

