Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Μαρτίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ελληνική ασπίδα στην Κύπρο
Ελεύθερος Τύπος: Ελληνική ασπίδα για την Κύπρο
Η Καθημερινή: Aσπίδα στην Κύπρο εν μέσω θύελλας
Τα Νέα: SOS
