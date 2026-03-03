Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση γείτονα, και βρήκαν τη γυναίκα στο πάτωμα με σοβαρούς τραυματισμούς, εν μέσω κηλίδων αίματος

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας στη Θεσσαλονίκη ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του για πολλές ώρες, μπροστά στην κουνιάδα της και τα ανήλικα παιδιά τους, απειλώντας τους πως θα σκότωνε τη γυναίκα εάν αποκάλυπτε το περιστατικό ξυλοδαρμού.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση γείτονα, και βρήκαν τη γυναίκα στο πάτωμα με σοβαρούς τραυματισμούς, εν μέσω κηλίδων αίματος.

Ένας από τους αστυνομικούς περιέγραψε όσα αντίκρισαν οι Αρχές τη στιγμή που εισήλθαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού:

«Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν ανοιχτή και έτσι ήταν η γρήγορη επέμβασή μας στο συμβάν. Μόλις εισήλθαμε στο διαμέρισμα και αντικρίσαμε το δράστη να έχει το θύμα χτυπημένο κάτω στο πάτωμα. Το θύμα είχε τις αισθήσεις του, δεεν μπορούσε όμως να αρθρώσει λέξη ή να μας πει τι συνέβη. Μέσα στο δωμάτιο υπήρχαν και τα ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν μαζί με τη μητέρα τους, τη κουνιάδα του θύματος».

« Ήταν καθιστοί κάτω στο πάτωμα, γεμάτοι στο πρόσωπο με αίματα, μώλωπες. Ήταν σε άσχημη, πολύ άσχημη κατάσταση. Πήραμε την κουνιάδα σε διπλανό δωμάτιο να μας μιλήσει, να μας πει το συμβάν πώς έγινε και μας ανέφερε ότι τη χτυπούσε με σίδερα και σκουπόξυλο¬.

«Με το που μας αντίκρυσε πάγωσε. Φυσικά δεν μας είπε ότι το έκανε αυτός. Έλεγε ψέματα ότι δεν συνέβη μέσα στο σπίτι για να μην τον συλλάβουμε. Ήταν και αντιδραστικός. Φώναζε, ήθελε να φύγουμε να βρούμε τους δράστες που κάνανε το χτύπημα στη γυναίκα του. Υποστήριξε ότι δεν το έκανε αυτός, ότι έγινε έξω σε διαφορετικό τόπο».

«Υπήρχαν παντού αίματα στο πάτωμα, σε όλο το σπίτι. Τα παιδιά ήταν τρομαγμένα, δεν ούτε μιλούσαν, ούτε κλαίγανε. Είχαν παγώσει. Μας ανέφερε μετά η κουνιάδα ότι γινόταν όλο το βράδυ. Τη χτυπούσε, δεν την άφηνε να μιλήσει και της είπε άμα βγει ότι θα τη σκοτώσει. Δηλαδή άμα μαρτυρήσει ότι το έκανε αυτός θα τη σκότωνε, δηλαδή αν καθυστερούσαμε θα είχε καταλήξει βέβαια».

Η 38χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ ο δράστης, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, οδηγήθηκε στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός οδηγός δικύκλου σε τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο σχέδιο δολοφονίας του Χαμενεΐ - Το Ισραήλ χάκαρε τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης, και χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη

09:11Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Crash test για την κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν -Τι εξετάζει το Μαξίμου

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ: Πόλεις και στρατόπεδα ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν

08:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα για Μπακς από Σέλτικς

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ετοιμάζει η κυβέρνηση

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται στην Κάρπαθο - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σημαίες αντεπίθεσης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:34WHAT THE FACT

Ένα ξεχασμένο απολίθωμα χελώνας αναθεωρεί τους χάρτες εξέλιξης

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

08:17WHAT THE FACT

Νέα μελέτη: Η Γη μένει φιλόξενη ακόμη και χωρίς καμία μορφή ζωής χάρη σε γεωλογικές διεργασίες μόνο!

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Ινδηνησία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σουμάτρα

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στη Συγγρού - Καραμπόλα με ένα νεκρό στην Ποσειδώνος

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ: Στα ύψη το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF πραγματοποιούν επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται στην Κάρπαθο - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η υποβιβασμένη Λαμία των 9 παικτών κατέρρευσε κόντρα στον Παναιτωλικό - Τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ