Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας στη Θεσσαλονίκη ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του για πολλές ώρες, μπροστά στην κουνιάδα της και τα ανήλικα παιδιά τους, απειλώντας τους πως θα σκότωνε τη γυναίκα εάν αποκάλυπτε το περιστατικό ξυλοδαρμού.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση γείτονα, και βρήκαν τη γυναίκα στο πάτωμα με σοβαρούς τραυματισμούς, εν μέσω κηλίδων αίματος.

Ένας από τους αστυνομικούς περιέγραψε όσα αντίκρισαν οι Αρχές τη στιγμή που εισήλθαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού:

«Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν ανοιχτή και έτσι ήταν η γρήγορη επέμβασή μας στο συμβάν. Μόλις εισήλθαμε στο διαμέρισμα και αντικρίσαμε το δράστη να έχει το θύμα χτυπημένο κάτω στο πάτωμα. Το θύμα είχε τις αισθήσεις του, δεεν μπορούσε όμως να αρθρώσει λέξη ή να μας πει τι συνέβη. Μέσα στο δωμάτιο υπήρχαν και τα ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν μαζί με τη μητέρα τους, τη κουνιάδα του θύματος».

« Ήταν καθιστοί κάτω στο πάτωμα, γεμάτοι στο πρόσωπο με αίματα, μώλωπες. Ήταν σε άσχημη, πολύ άσχημη κατάσταση. Πήραμε την κουνιάδα σε διπλανό δωμάτιο να μας μιλήσει, να μας πει το συμβάν πώς έγινε και μας ανέφερε ότι τη χτυπούσε με σίδερα και σκουπόξυλο¬.

«Με το που μας αντίκρυσε πάγωσε. Φυσικά δεν μας είπε ότι το έκανε αυτός. Έλεγε ψέματα ότι δεν συνέβη μέσα στο σπίτι για να μην τον συλλάβουμε. Ήταν και αντιδραστικός. Φώναζε, ήθελε να φύγουμε να βρούμε τους δράστες που κάνανε το χτύπημα στη γυναίκα του. Υποστήριξε ότι δεν το έκανε αυτός, ότι έγινε έξω σε διαφορετικό τόπο».

«Υπήρχαν παντού αίματα στο πάτωμα, σε όλο το σπίτι. Τα παιδιά ήταν τρομαγμένα, δεν ούτε μιλούσαν, ούτε κλαίγανε. Είχαν παγώσει. Μας ανέφερε μετά η κουνιάδα ότι γινόταν όλο το βράδυ. Τη χτυπούσε, δεν την άφηνε να μιλήσει και της είπε άμα βγει ότι θα τη σκοτώσει. Δηλαδή άμα μαρτυρήσει ότι το έκανε αυτός θα τη σκότωνε, δηλαδή αν καθυστερούσαμε θα είχε καταλήξει βέβαια».

Η 38χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ ο δράστης, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, οδηγήθηκε στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.