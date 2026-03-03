Ινδηνησία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σουμάτρα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη στα ανοικτά του νησιού Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε, μια περιοχή που παρουσιάζει συχνά σεισμική δραστηριότητα λόγω της θέσης της κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκλίνουν αρκετές τεκτονικές πλάκες.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές.