Νέα μελέτη: Η Γη μένει φιλόξενη ακόμη και χωρίς καμία μορφή ζωής χάρη σε γεωλογικές διεργασίες μόνο!

Μια νέα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική μελέτη έρχεται να ταράξει τα νερά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα ενός πλανήτη. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στον διακομιστή προδημοσιεύσεων arXiv και παρουσιάστηκε από το Universe Today, η Γη θα μπορούσε να παραμείνει κατοικήσιμη ακόμη και αν δεν υπήρχε καμία μορφή ζωής στην επιφάνειά της.

Η ιδέα και μόνο μοιάζει παράδοξη. Έχουμε συνδέσει τη βιωσιμότητα της Γης με τα οικοσυστήματα, τους ωκεανούς γεμάτους ζωή, τα δάση, ακόμη και τα μικροσκοπικά βακτήρια που ρυθμίζουν την ατμόσφαιρα. Όμως, τι θα συνέβαινε αν όλα αυτά εξαφανίζονταν; Θα γινόταν ο πλανήτης αφιλόξενος ή θα μπορούσε να διατηρήσει τις κατάλληλες συνθήκες από μόνος του;

Το μοντέλο μιας «νεκρής» Γης

Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα αναλυτικό υπολογιστικό μοντέλο που προσομοιώνει μια Γη χωρίς καμία βιολογική δραστηριότητα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το μοντέλο κατάφερε να αναπαράγει 19 βασικές μετρήσεις της προβιομηχανικής εποχής — από τη μέση θερμοκρασία και τη σύσταση της ατμόσφαιρας μέχρι τη χημεία των ωκεανών — χωρίς να λαμβάνει υπόψη καμία βιολογική διεργασία.

Με άλλα λόγια, οι καθαρά γεωλογικοί μηχανισμοί φαίνεται πως αρκούν για να διατηρήσουν τις προϋποθέσεις ύπαρξης υγρού νερού και σταθερού κλίματος για δισεκατομμύρια χρόνια.

Η δύναμη των γεωλογικών διεργασιών

Κεντρικό ρόλο στο σενάριο αυτό παίζουν φαινόμενα όπως η ηφαιστειακή δραστηριότητα και ο κύκλος του άνθρακα. Η ηφαιστειακή εκτόνωση αερίων απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και διατηρώντας τη θερμοκρασία σε επίπεδα που επιτρέπουν την ύπαρξη υγρού νερού.

Πρόκειται για διαδικασίες που λειτουργούσαν πολύ πριν εμφανιστεί η ζωή στη Γη. Σύμφωνα με το μοντέλο, οι ίδιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να διατηρούν έναν πλανήτη «ζωντανό» από γεωλογικής άποψης, ακόμη κι αν δεν υπήρχε ούτε ένα κύτταρο στην επιφάνειά του.

Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη ότι η βιόσφαιρα είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση του κλίματος. Μέχρι σήμερα, η φωτοσύνθεση και η αναπνοή θεωρούνταν κρίσιμες για τη σταθερότητα των επιπέδων άνθρακα και, κατ’ επέκταση, της θερμοκρασίας. Η νέα μελέτη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η ζωή να μην είναι προϋπόθεση, αλλά ενδεχομένως… αποτέλεσμα μιας ήδη σταθερής κατάστασης.

Τι σημαίνει αυτό για την αναζήτηση ζωής

Οι συνέπειες της μελέτης επεκτείνονται πολύ πέρα από τον δικό μας πλανήτη. Αν ένας κόσμος μπορεί να παραμείνει κατοικήσιμος χωρίς ζωή, τότε ο αριθμός των δυνητικά φιλόξενων πλανητών στο Σύμπαν ίσως είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι πιστεύαμε.

Η αποστολή NASA με το νέο διαστημικό παρατηρητήριο Habitable Worlds Observatory στοχεύει ακριβώς σε αυτό: στην άμεση απεικόνιση βραχωδών εξωπλανητών γύρω από άστρα παρόμοια με τον Ήλιο και στην ανάλυση της ατμόσφαιράς τους για ενδείξεις ζωής.

Ωστόσο, αν μια «νεκρή» αλλά γεωλογικά ενεργή Γη μπορεί να εμφανίζει φάσμα παρόμοιο με αυτό ενός κατοικημένου πλανήτη, τότε τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Η παρουσία υγρού νερού ή σταθερής ατμόσφαιρας δεν θα αρκεί από μόνη της ως απόδειξη ύπαρξης ζωής. Οι επιστήμονες θα χρειαστεί να διακρίνουν λεπτές διαφορές στα χημικά ίχνη που αφήνει — ή δεν αφήνει — η βιολογική δραστηριότητα.

Ένας πλανήτης «έτοιμος» για ζωή;

Το ερώτημα που αναδύεται είναι σχεδόν φιλοσοφικό: αν η Γη μπορούσε να παραμείνει βιώσιμη χωρίς ζωή, μήπως η ζωή εμφανίστηκε επειδή βρήκε έναν πλανήτη ήδη κατάλληλο; Και αν αυτό συνέβη εδώ, θα μπορούσε να συμβαίνει και αλλού;

Η μελέτη δεν δίνει οριστική απάντηση για το αν η ζωή θα αναδυόταν ξανά σε έναν τέτοιο πλανήτη. Ωστόσο, υποδεικνύει ότι όταν οι συνθήκες παραμένουν σταθερές για δισεκατομμύρια χρόνια, δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας. Η ζωή ίσως δεν είναι ο «μηχανικός» της βιωσιμότητας, αλλά ένα φυσικό επακόλουθο όταν το περιβάλλον το επιτρέπει.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα αναγκάζει την επιστημονική κοινότητα να επανεξετάσει τι ακριβώς σημαίνει «κατοικήσιμος πλανήτης». Και ίσως, τελικά, να μας φέρνει πιο κοντά στην απάντηση του διαχρονικού ερωτήματος: είμαστε μόνοι στο Σύμπαν ή απλώς δεν έχουμε κοιτάξει με τον σωστό τρόπο;