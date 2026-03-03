Financial Times: 25 χρόνια σχεδίαζε το Ισράηλ τη δολοφονία Χαμενεΐ - Χακαρισμένες κάμερες και ΑΙ

Ήταν ένα χειρουργικό χτύπημα κατά γενική ομολογία και παραδοχή. Το πρωί του Σαββάτου, ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν την Τεχεράνη και σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όμως για ένα χτύπημα ακριβείας 60 δευτερολέπτων με 30 πυραύλους, είχαν προηγηθεί χρόνια σχεδιασμού, όπως αποκαλύπτει έκθεση των Financial Times.

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε χακαρισμένες κάμερες κυκλοφορίας και τεχνητή νοημοσύνη για να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ πριν από τη δολοφονία του.

Μέσω των χακαρισμένων καμερών κυκλοφορίας παρακολουθούσε την καθημερινή ζωή ανώτερων Ιρανών προσωπικοτήτων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Επιχείρηση Βρυχώμενο Λιοντάρι, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης του καθεστώτος Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ανακάλυψαν ένα «μοτίβο ζωής» για τον Χαμενεΐ και το προσωπικό ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών ταξιδιού, των ωρών δραστηριότητας και των ταυτοτήτων των ανώτερων στελεχών που ήταν συνήθως με τον εκλιπόντα Ιρανό ηγέτη.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, παράλληλα με αλγόριθμους, για να ταξινομήσει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν για την ιρανική ηγεσία και τις κινήσεις της. Επιπλέον, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) παρείχε μια πρόσθετη ανθρώπινη πηγή για να πιστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία όπου επρόκειτο να βρίσκεται ο Χαμενεΐ την ημέρα της δολοφονίας του. Η ανάπτυξη και η εκτέλεση της επιχείρησης για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ εξαρτιόταν από τον συγχρονισμό μεταξύ της Μονάδας 8.200 και της Μοσάντ, δύο από τους πυλώνες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Η μονάδα 8200, που ειδικεύεται στην ευφυΐα σημάτων, ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή και επεξεργασία τεράστιων όγκων ηλεκτρονικών δεδομένων. Το έργο τους περιελάμβανε την υποκλοπή επικοινωνιών, το χακάρισμα αστικών καμερών και την παραβίαση συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, παρέχοντας μια συνεχή ροή πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις και τις συνήθειες του περιβάλλοντος του Χαμενεΐ. Από την πλευρά της, η Μοσάντ – η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ – ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση ανθρώπινων περιουσιακών στοιχείων σε εχθρικό έδαφος. Με τη στρατολόγηση πληροφοριοδοτών και την απόκτηση ευαίσθητων δεδομένων μέσω επαφών στο Ιράν, η Μοσάντ μπόρεσε να συμπληρώσει την τεχνολογική επιτήρηση με πληροφορίες υψηλής επιχειρησιακής αξίας. Πώς επιτεύχθηκε η δολοφονία του Χαμενεΐ; Το ρεπορτάζ των FT αναφέρει ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στο συγκρότημα όπου φυλασσόταν ο Χαμενεΐ χρησιμοποιώντας πυραύλους Sparrow, ενώ τα αεροπλάνα αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να επιτευχθεί τακτικός αιφνιδιασμός, ακόμη και με το υψηλό επίπεδο συναγερμού στο Ιράν. Συνολικά, 30 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του συγκροτήματος, ενώ οι πύργοι κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή είχαν διακοπεί, με αποτέλεσμα τα τηλέφωνα του προσωπικού ασφαλείας να μην μπορούν να λάβουν προειδοποιητικές κλήσεις. Η επιχείρηση περιελάμβανε πληροφορίες σημάτων, διείσδυση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και την αμερικανική πηγή που επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση λάμβανε χώρα. Οι FT ανέφεραν επίσης ότι ο σχεδιασμός της επιχείρησης ξεκίνησε το 2001, όταν ο πρώην πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν διέταξε τη Μοσάντ να κάνει το Ιράν κύριο στόχο της.

Διαβάστε επίσης