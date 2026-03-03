Καιρός: Θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν κατακόρυφα τον υδράργυρο - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Πρόσφατα, θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο επηρεάζουν τον καιρό στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, φτάνοντας τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παράλληλα, μια «ομπρέλα» ψυχρότερων αερίων μαζών περιβάλλει τη χώρα, προστατεύοντας από έντονες κακοκαιρίες και ψυχρές εισβολές από τη βόρεια Ευρώπη.

Για την Τρίτη, αναμένονται αραιές συννεφιές που θα πυκνώσουν σε περιοχές των δυτικών, κεντρικών και βόρειων τμημάτων της χώρας. Τοπικές ασθενείς βροχές είναι πιθανές στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα. Νωρίς το πρωί ευνοούνται ομίχλες λόγω του καθαρού ουρανού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά στα 4 μποφόρ, με ενίσχυση στα 5-6 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές των Κυθήρων και στο νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλο εύρος μέσα στην ημέρα, αρχίζοντας από χαμηλά επίπεδα και φτάνοντας το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές που θα πυκνώσουν προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με συννεφιές κυριαρχούν, ενώ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς.

Προοπτικές για τις επόμενες ημέρες

Ο βοριάς θα συνεχίσει να πνέει στο Αιγαίο με αυξομειώσεις, ενισχυόμενος ιδιαίτερα από την Πέμπτη έως το Σαββατοκύριακο. Σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ.

Στα υπόλοιπα, αναμένονται πολλές ώρες ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι ομίχλες τις νυχτερινές και πρωινές ώρες θα παραμείνουν πιθανές, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα παρουσιάζει άνοδο, χωρίς όμως να απαλείφεται το πρωινό και νυχτερινό ψύχος. Αυτή η μεταβατική κατάσταση χαρακτηρίζει και την τρέχουσα εποχή της άνοιξης.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στον καιρό, αν και το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σοβαρή μεταβολή που να προκαλεί ανησυχία για τις επόμενες ημέρες.