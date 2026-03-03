ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines στο Λος Άντζελες

Σε έκτακτη προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) προχώρησε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου αεροσκάφος της United Airlines, έπειτα από ένδειξη φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες λίγο μετά την απογείωση.

Η πτήση 2127 με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νιούαρκ επέστρεψε στο Λος Άντζελες περίπου στις 11:20 τοπική ώρα, αφού οι πιλότοι απενεργοποίησαν τον έναν από τους δύο κινητήρες, έπειτα από σχετική προειδοποίηση στο πιλοτήριο.

Ενδείξεις φωτιάς και άμεση εκκένωση

Σύμφωνα με καταγεγραμμένες συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, οι πιλότοι ενημέρωσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου ότι εξακολουθούσαν να λαμβάνουν ενδείξεις φωτιάς και πως θα προχωρούσαν σε εκκένωση του αεροσκάφους.

https://www.instagram.com/reel/DVaNW7hgsED/

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 787-9 Dreamliner, μετέφερε 256 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Μετά την προσγείωση, ακινητοποιήθηκε σε τροχόδρομο και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν μέσω των φουσκωτών τσουληθρών και κινητών κλιμάκων, κινούμενοι στον διάδρομο υπό την καθοδήγηση του πληρώματος.

Οι πιλότοι ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκαν και τα δύο ενσωματωμένα συστήματα πυρόσβεσης του αριστερού κινητήρα, ωστόσο οι ενδείξεις συναγερμού παρέμεναν ενεργές για σύντομο χρονικό διάστημα.

#BREAKING ??- A United Airlines Boeing 787 made an emergency landing at Los Angeles LAX after an engine fire, with passengers seen sprinting from the plane via evacuation slides. pic.twitter.com/465vkrVluJ — don stefan (@DonStefan____) March 3, 2026

Σε εξέλιξη έρευνα

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και στη συνέχεια προγραμματίστηκε νέα πτήση για τη μεταφορά τους στο Νιούαρκ.

Λόγω του περιστατικού σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε πτήσεις προς το LAX, ενώ ένας από τους διαδρόμους του αεροδρομίου έκλεισε προσωρινά. Η Federal Aviation Administration (FAA) διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

