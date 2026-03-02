Συναγερμός στη Κύπρο: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου και όλες οι βρετανικές βάσεις

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Πάφου της Κύπρου, μετά από εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα το αεροδρόμιο από επιβάτες και προσωπικό.

Παράλληλα υπάρχουν πληροφορίες στα κυπριακά ΜΜΕ ότι εκκενώνονται όλες οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και βάση Δεκέλειας.

Λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου, περίπου 12 ώρες μετά την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση των Βρετανών με drone.

Δέκα λεπτά αργότερα οι εργαζόμενοι στην βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, αποχώρησαν μαζικά κι εντός της στρατιωτικής εγκατάστασης παρέμεινε το εξουσιοδοτημένο στρατιωτικό προσωπικό.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.

