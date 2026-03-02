Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: «Ξεσκέπασε» τους απατεώνες με το σημείωμα που άφησε

Ένας 79χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού έπεσε θύμα απάτης, με τους δράστες να του αποσπούν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και αποκαλύπτει την ιστορία ενός δραστήριου και αγαπητού ανθρώπου, γνωστού για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και τη συμμετοχή του στην κοινωνία του Μαλεβιζίου.

Η μεσίτρια με τις «άκρες» στα funds

Όλα ξεκίνησαν όταν μια 50χρονη γυναίκα παρουσιάστηκε στον επιχειρηματία ως μεσίτρια και του είπε ότι θα τον βοηθήσει να ανακάμψει οικονομικά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας Σπύρος Καλλέργης, πείστηκε από τη γυναίκα που τον προσέγγισε κι έναν ακόμη άνδρα, φερόμενο ως συνεργάτη της, ότι είχαν «άκρες» σε γερμανικά funds και θα κατάφερναν να του ξεμπλοκάρουν την περιουσία του από δάνεια και προσημειώσεις.

Η απάτη λάμβανε χώρα για μήνες, με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν συνολικά περίπου 1.200.000 ευρώ. Όταν ο 79χρονος συνειδητοποίησε ότι είχε επενδύσει εκτός από χρήμα κι όλες του τις ελπίδες σε ένα ζευγάρι απατεώνων, δεν άντεξε και προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα.

Τα έγραψε όλα στο σημείωμα αυτοκτονίας

Ο επιχειρηματίας αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Ηράκλειο αφήνοντας σημείωμα και δίνοντας οδηγίες για να φτάσει η οικογένεια του στους υπαίτιους. Στις πληροφορίες που άφησε στους οικείους και στον δικηγόρο του, ο επιχειρηματίας εξιστορούσε λεπτομερώς πώς κατάφεραν να τον πείσουν ότι θα του έβρισκαν λύση στο πρόβλημά του, και ποιοι ήταν εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι που τον εκμεταλλεύτηκαν και του απέσπασαν μεγάλο μέρος της περιουσίας του.

Ο επιχειρηματίας καταγόταν από την Τύλισο Μαλεβιζίου και ήταν δραστήριος στην επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Σύμφωνα πληροφορίες είχε διατελέσει παλαιότερα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου και είχε τρία παιδιά.

Τι λένε οι αστυνομικοί για την υπόθεση

Σύμφωνα με όσα είπε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, «όπως όλοι είδαμε οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου για άλλη μια φορά αντέδρασαν άκρως επαγγελματικά ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και είναι πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων, με τη μεθοδικότητα που έδειξαν και τον επαγγελματισμό.

Έδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό και έφεραν εις πέρας μια τόσο πολύπλοκη υπόθεση η οποία ακόμη και μεγάλες υπηρεσίες κεντρικού επιπέδου θα τις είχε δυσκολέψει και είναι πολύ ευχάριστο για εμάς, μια υπηρεσία με τόσο μικρό αριθμό αστυνομικών έφερε εις πέρας αυτήν την υπόθεση.

Δούλευαν όλο αυτό το διάστημα από το συμβάν έως σήμερα διότι αν δεν λειτουργεί η αστυνομία με μυστικότητα, όπως έχουμε δει, δεν φέρνει το αποτέλεσμα που πρέπει οπότε μπράβο στους συναδέλφους που κατάφεραν με τέτοια άκρα μυστικότητα να δουλέψουν αυτήν την υπόθεση.

Οι συνάδελφοι πήραν τα συγχαρητήρια, τα αξίζουν πραγματικά και όχι μόνο από την οικογένεια αλλά όλη η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου έχει συγχαρεί τους συναδέλφους που έφεραν αυτήν την επιτυχία.

Η Κρήτη και το Ηράκλειο γενικότερα έχει υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει πολλές φορές και το πανελλήνιο και μπορώ να πω ότι σχεδόν 100% έχουν εξιχνιαστεί όλες και με μεγάλα και πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Το Ηράκλειο αν και είναι μια αρκετά μεγάλη πόλη είναι μια κλειστή κοινωνία οπότε πολλοί γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε σίγουρα θορυβήθηκαν διότι αυτός ο επιχειρηματίας ήταν γνωστός όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά μια απορία υπήρχε σε όλους τους συμπολίτες μας από ένα τόσο αιφνίδιο συμβάν και όπως φάνηκε υπήρχαν πολλές προεκτάσεις στην υπόθεση αυτή, τις οποίες λογικό να μην τις γνωρίζουμε αλλά ευτυχώς οι συνάδελφοί μας ξετύλιξαν σωστά το κουβάρι».

Η ζωή και η προσωπικότητα του Σπύρου Καλλέργη

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου, Λευτέρης Καλλέργης, τόνισε: «Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, καλός επαγγελματίας. Έκανε αντιπαροχές. Εγώ είχα δει δουλειές και κάποιες πολυκατοικίες που είχε κάνει. Ήταν πολύ καλός επαγγελματίας, σωστός στις υποχρεώσεις του.

Ζούσε στο Γάζι, σε ένα σπίτι με αμπέλια. Δεν είχαμε συγγένεια. Τον γνώριζα περίπου 10 χρόνια και ήμασταν φίλοι. Είχε γίνει και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Έμαθα ότι τον βρήκαν στο σπίτι του. Η κηδεία έγινε πριν από περίπου σαράντα μέρες, ίσως και παραπάνω. Δεν πήγα, γιατί είμαι καρκινοπαθής και δεν μπορώ να βρίσκομαι μέσα σε πολύ κόσμο. Ήταν δραστήριος επαγγελματικά και ο κόσμος τον αγαπούσε. Καταγόταν από την Τύλισο Μαλεβιζίου και έχει και έναν αδελφό, τον Μιχάλη».

Οι κατηγορούμενοι

Οι δύο κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση της απάτης παραμένουν υπό προσωρινή κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της Γ’ Ανακρίτριας Ηρακλείου την ερχόμενη Τρίτη.

Η διαδικασία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την έκταση της απάτης και τα χρήματα που αποσπάστηκαν από τον επιχειρηματία, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης.

