Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: «Ξεσκέπασε» τους απατεώνες με το σημείωμα που άφησε

Η τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και αποκαλύπτει την ιστορία ενός δραστήριου και αγαπητού ανθρώπου

Ελένη Μητσάλη

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: «Ξεσκέπασε» τους απατεώνες με το σημείωμα που άφησε

Ο επιχειρηματίας Σπύρος Καλλέργης που αυτοκτόνησε στο Ηράκλειο

ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 79χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού έπεσε θύμα απάτης, με τους δράστες να του αποσπούν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και αποκαλύπτει την ιστορία ενός δραστήριου και αγαπητού ανθρώπου, γνωστού για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και τη συμμετοχή του στην κοινωνία του Μαλεβιζίου.

Η μεσίτρια με τις «άκρες» στα funds

Όλα ξεκίνησαν όταν μια 50χρονη γυναίκα παρουσιάστηκε στον επιχειρηματία ως μεσίτρια και του είπε ότι θα τον βοηθήσει να ανακάμψει οικονομικά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας Σπύρος Καλλέργης, πείστηκε από τη γυναίκα που τον προσέγγισε κι έναν ακόμη άνδρα, φερόμενο ως συνεργάτη της, ότι είχαν «άκρες» σε γερμανικά funds και θα κατάφερναν να του ξεμπλοκάρουν την περιουσία του από δάνεια και προσημειώσεις.

Η απάτη λάμβανε χώρα για μήνες, με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν συνολικά περίπου 1.200.000 ευρώ. Όταν ο 79χρονος συνειδητοποίησε ότι είχε επενδύσει εκτός από χρήμα κι όλες του τις ελπίδες σε ένα ζευγάρι απατεώνων, δεν άντεξε και προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα.

Τα έγραψε όλα στο σημείωμα αυτοκτονίας

Ο επιχειρηματίας αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Ηράκλειο αφήνοντας σημείωμα και δίνοντας οδηγίες για να φτάσει η οικογένεια του στους υπαίτιους. Στις πληροφορίες που άφησε στους οικείους και στον δικηγόρο του, ο επιχειρηματίας εξιστορούσε λεπτομερώς πώς κατάφεραν να τον πείσουν ότι θα του έβρισκαν λύση στο πρόβλημά του, και ποιοι ήταν εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι που τον εκμεταλλεύτηκαν και του απέσπασαν μεγάλο μέρος της περιουσίας του.

Ο επιχειρηματίας καταγόταν από την Τύλισο Μαλεβιζίου και ήταν δραστήριος στην επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Σύμφωνα πληροφορίες είχε διατελέσει παλαιότερα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου και είχε τρία παιδιά.

Τι λένε οι αστυνομικοί για την υπόθεση

Σύμφωνα με όσα είπε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, «όπως όλοι είδαμε οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου για άλλη μια φορά αντέδρασαν άκρως επαγγελματικά ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και είναι πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων, με τη μεθοδικότητα που έδειξαν και τον επαγγελματισμό.

Έδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό και έφεραν εις πέρας μια τόσο πολύπλοκη υπόθεση η οποία ακόμη και μεγάλες υπηρεσίες κεντρικού επιπέδου θα τις είχε δυσκολέψει και είναι πολύ ευχάριστο για εμάς, μια υπηρεσία με τόσο μικρό αριθμό αστυνομικών έφερε εις πέρας αυτήν την υπόθεση.

Δούλευαν όλο αυτό το διάστημα από το συμβάν έως σήμερα διότι αν δεν λειτουργεί η αστυνομία με μυστικότητα, όπως έχουμε δει, δεν φέρνει το αποτέλεσμα που πρέπει οπότε μπράβο στους συναδέλφους που κατάφεραν με τέτοια άκρα μυστικότητα να δουλέψουν αυτήν την υπόθεση.

Οι συνάδελφοι πήραν τα συγχαρητήρια, τα αξίζουν πραγματικά και όχι μόνο από την οικογένεια αλλά όλη η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου έχει συγχαρεί τους συναδέλφους που έφεραν αυτήν την επιτυχία.

Η Κρήτη και το Ηράκλειο γενικότερα έχει υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει πολλές φορές και το πανελλήνιο και μπορώ να πω ότι σχεδόν 100% έχουν εξιχνιαστεί όλες και με μεγάλα και πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Το Ηράκλειο αν και είναι μια αρκετά μεγάλη πόλη είναι μια κλειστή κοινωνία οπότε πολλοί γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε σίγουρα θορυβήθηκαν διότι αυτός ο επιχειρηματίας ήταν γνωστός όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά μια απορία υπήρχε σε όλους τους συμπολίτες μας από ένα τόσο αιφνίδιο συμβάν και όπως φάνηκε υπήρχαν πολλές προεκτάσεις στην υπόθεση αυτή, τις οποίες λογικό να μην τις γνωρίζουμε αλλά ευτυχώς οι συνάδελφοί μας ξετύλιξαν σωστά το κουβάρι».

Η ζωή και η προσωπικότητα του Σπύρου Καλλέργη

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου, Λευτέρης Καλλέργης, τόνισε: «Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, καλός επαγγελματίας. Έκανε αντιπαροχές. Εγώ είχα δει δουλειές και κάποιες πολυκατοικίες που είχε κάνει. Ήταν πολύ καλός επαγγελματίας, σωστός στις υποχρεώσεις του.

Ζούσε στο Γάζι, σε ένα σπίτι με αμπέλια. Δεν είχαμε συγγένεια. Τον γνώριζα περίπου 10 χρόνια και ήμασταν φίλοι. Είχε γίνει και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Έμαθα ότι τον βρήκαν στο σπίτι του. Η κηδεία έγινε πριν από περίπου σαράντα μέρες, ίσως και παραπάνω. Δεν πήγα, γιατί είμαι καρκινοπαθής και δεν μπορώ να βρίσκομαι μέσα σε πολύ κόσμο. Ήταν δραστήριος επαγγελματικά και ο κόσμος τον αγαπούσε. Καταγόταν από την Τύλισο Μαλεβιζίου και έχει και έναν αδελφό, τον Μιχάλη».

Οι κατηγορούμενοι

Οι δύο κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση της απάτης παραμένουν υπό προσωρινή κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της Γ’ Ανακρίτριας Ηρακλείου την ερχόμενη Τρίτη.

Η διαδικασία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την έκταση της απάτης και τα χρήματα που αποσπάστηκαν από τον επιχειρηματία, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει ο θάνατος του Χαμενεΐ για τη Ρωσία και την Κίνα - Από τον Καντάφι στον Μαδούρο και τώρα στον Αγιατολάχ

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαρ-α-Λάγκο: Ο Τραμπ παρακολουθούσε την επίθεση στο Ιράν, την ώρα που οι συνεργάτες του έπιναν κοκτέιλ σε γκαλά: «Καλή διασκέδαση, πρέπει να πάω στη δουλειά»

11:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις (02/03): Πού θα δείτε το Μαυροβούνιο – Ελλάδα

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα στη βρετανική βάση της Κύπρου: Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση - Τι σημαίνει για τη σύρραξη

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα 60 δευτερόλεπτα που άλλαξαν τη Μέση Ανατολή: Η «χειρουργικη» επέμβαση για τη δολοφονία Χαμενεΐ - Η Μοσάντ, η CIA και τα «Μαύρα Σπουργίτια»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άνδρες που επιχείρησαν να κλέψουν από σταθμό φόρτισης

11:13LIFESTYLE

Zendaya και Τομ Χόλαντ: Παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - «Ο γάμος έχει ήδη γίνει»

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τη διάσπαση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Γιατί έλειπε ο αντιπρόεδρος Βανς

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καθημερινή πλέον η σύσκεψη υπό τον Δένδια στο ΥΠΕΘΑ για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

10:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τιμήθηκε μεταθανάτια με το Α’ Γυναικείου Ρόλου σε μια συγκινητική βραδιά στα SAG

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Απίστευτο: Ένα στα πέντε αυτοκίνητα χωρίς… κινητήρα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανίδα νοσοκόμα αποκαλύπτει πόσα χρήματα βγάζει στην Ολλανδία: «Εργάζομαι 38 ώρες την εβδομάδα»

10:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής ελληνικών πρεσβειών και προξενείων στη Μέση Ανατολή

10:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Actor Awards 2026 (SAG): Ανατροπές, απουσίες και προβάδισμα για το «Sinners» στην οσκαρική κούρσα

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: «Αριθμός» στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ συνετρίβησαν στην επικράτεια της χώρας

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανή που ζει στην Ελλάδα μιλά για τον Χαμενεΐ – «Είμαι χαρούμενη που τον σκότωσαν»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές λόγω Ιράν: Η μεγαλύτερη αναταραχή από την περίοδο της πανδημίας - Οι ιδιωτικές πτήσεις των 350.000 δολαρίων για τους «Κροίσους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άνδρες που επιχείρησαν να κλέψουν από σταθμό φόρτισης

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές λόγω Ιράν: Η μεγαλύτερη αναταραχή από την περίοδο της πανδημίας - Οι ιδιωτικές πτήσεις των 350.000 δολαρίων για τους «Κροίσους»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα 60 δευτερόλεπτα που άλλαξαν τη Μέση Ανατολή: Η «χειρουργικη» επέμβαση για τη δολοφονία Χαμενεΐ - Η Μοσάντ, η CIA και τα «Μαύρα Σπουργίτια»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: «Αριθμός» στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ συνετρίβησαν στην επικράτεια της χώρας

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα στη βρετανική βάση της Κύπρου: Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση - Τι σημαίνει για τη σύρραξη

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ