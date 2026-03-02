Μαρούσι: Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άνδρες που επιχείρησαν να κλέψουν από σταθμό φόρτισης

Σοβαρά τραύματα υπέστησαν δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να αποσπάσουν υλικό από σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (1/3) στην περιοχή του Αμαρουσίου, και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Κηφισίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:20 το βράδυ, οι δύο άνδρες πλησίασαν τον φορτιστή και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, υπέστησαν ηλεκτροπληξία. Πρόκειται για δύο άτομα πακιστανικής καταγωγής, ηλικίας 51 και 35 ετών.

Οι φερόμενοι ως δράστες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο δεύτερος φέρει εκτεταμένα εγκαύματα και νοσηλεύεται σε απλή κλίνη.

Οι δύο άνδρες έχουν συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους.