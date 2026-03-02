Ιράν: Οι φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τη διάσπαση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (κέντρο) επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» με (από αριστερά προς τα δεξιά) τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και την Προϊσταμένη του Γραφείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Τη νύχτα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, βρισκόταν μαζί με την κορυφαία ομάδα του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Εκεί ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών, ο Νταν Κέιν, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, και η Σούζι Γουάιλς, η πάντα παρούσα επικεφαλής του προσωπικού του προέδρου.

Ο Τζέι Ντι Βανς όμως δεν ήταν εκεί. Αντ' αυτού, ο αντιπρόεδρος εμφανίστηκε ως επικεφαλής της «Β» ομάδας, παρακολουθώντας τα γεγονότα από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.

Μαζί του βρισκόταν η Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Όπως και ο Βανς, έχει εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή της στην παρέμβαση των ΗΠΑ σε ξένες χώρες και προκάλεσε την οργή του προέδρου όταν δήλωσε, τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι το Ιράν κατασκεύαζε πυρηνική βόμβα.

Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει εξήγηση για το λόγο που η ομάδα χωρίστηκε. Οι δύο πλευρές συνδέονταν με ασφαλή τηλεφωνική γραμμή. Ωστόσο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα έντονη φαντασία για να αναρωτηθεί κανείς αν ο «χωρισμός» υπογράμμιζε τις διαφορές απόψεων σχετικά με την προσπάθεια των ΗΠΑ να αναδιαμορφώσουν τη Μέση Ανατολή.

Σίγουρα, ο Βανς δεν θα είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό του επικεφαλής του Επιχειρησιακού Κέντρου, καθώς οι ΗΠΑ ξεκινούσαν μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Να μην ξεκινήσει κάποιον πόλεμο»

Το 2023, υποστήριξε τον Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ σε ένα άρθρο του στο Wall Street Journal, στο οποίο υποστήριζε ότι η «καλύτερη εξωτερική πολιτική» του ήταν «να μην ξεκινήσει κανέναν πόλεμο». Η παλιά σχολή της πολιτικής τέχνης της Ουάσιγκτον είχε αποτύχει, υποστήριξε, οδηγώντας σε «παγκόσμιες ιστορικές καταστροφές στη Μέση Ανατολή». Αντί για αυτήν, ο Βανς ζήτησε «ένα διαφορετικό είδος πολιτικής τέχνης: ένα που να ξεχωρίζει από το πλήθος» και να ενεργεί μόνο με «μεγάλη αυτοσυγκράτηση».

Ο αντιπρόεδρος έχει μαλακώσει κάπως τη στάση του μέσα στο Λευκό Οίκο. Σήμερα, υποστηρίζει τον τρόπο διεξαγωγής πολέμου τύπου «blitzkrieg» (σ.σ. κεραυνοβόλος πόλεμος) του προέδρου: μέσα και έξω μέσα σε λίγες ώρες, όπως αποδείχθηκε από την επιχείρηση σύλληψης του Νικολά Μαδούρο, του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.

Λίγες μέρες πριν από τις πρώτες επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε στην Washington Post ότι «δεν υπήρχε καμία πιθανότητα» οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε μια παρατεταμένη σύγκρουση και ότι πίστευε ότι ο Τραμπ μπορούσε ακόμα να χαρακτηριστεί «σκεπτικιστής όσον αφορά τις στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό».

Υπήρξαν αναφορές για ένταση στην αίθουσα επιχειρήσεων την εβδομάδα πριν από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Vance πίεσε τον John Ratcliffe, διευθυντή της CIA, και τον Caine να του δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την πολυπλοκότητα μιας επίθεσης κατά του Ιράν, αποκλίνοντας έτσι από την επιθυμία του προέδρου να μην θεωρηθεί «αδύναμος».

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα

Μέχρι σήμερα, ο Βανς εκπροσωπεί την πιο σκεπτικιστική πτέρυγα του κινήματος Maga. Η Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, πρώην μέλος του Κογκρέσου, είναι μεταξύ εκείνων που αμφισβητούν πλέον αν ο Τραμπ έχει χάσει από τα μάτια του τις αρχές του «America first». Ο Τάκερ Κάρλσον, σύμμαχος του Βανς, χαρακτήρισε τον πόλεμο στο Ιράν «κακό».

Προφανώς, ο πρόεδρος δεν μεταμορφώθηκε σε Ντικ Τσένι μέσα σε μια νύχτα. Το απόγευμα της Κυριακής, δήλωσε ότι ήδη διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν για πιθανή κατάπαυση του πυρός, λίγες μέρες μετά την έκκλησή του προς τον πληθυσμό της χώρας να ανατρέψει το καθεστώς μόλις η Αμερική «ολοκληρώσει» τις επιθέσεις της. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το καθεστώς απέρριψε κάθε πρόταση ειρήνης.

Ωστόσο, ο Βανς ίσως επιθυμεί να εκφράσει διακριτικά τον σκεπτικισμό του, χωρίς να φανεί ανέντιμος, ενόψει των επόμενων βημάτων στην πολιτική του καριέρα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μόνο το ένα τέταρτο των Αμερικανών υποστηρίζει τις επιθέσεις που σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο αντιπρόεδρος δεν έχει δημοσιεύσει τίποτα από την επιχείρηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, όπου συχνά σχολιάζει τα θέματα της επικαιρότητας.

Ο Μπέντζαμιν Φρίντμαν, διευθυντής πολιτικής στο think tank Defense Priorities με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι «θα είναι δύσκολο για τον Βανς να πει ότι δεν συμφωνούσε με αυτό» όταν θα υποβάλει την υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2028. «Αλλά νομίζω ότι δεν θέλει να θεωρηθεί ως ο κύριος υποστηρικτής αυτής της ιδέας, ώστε οι άνθρωποι της αντιπολεμικής Δεξιάς να μην τον εγκαταλείψουν ως υποψήφιό τους».

