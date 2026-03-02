Actor Awards 2026 (SAG): Ανατροπές, απουσίες και προβάδισμα για το «Sinners» στην οσκαρική κούρσα

Στιγμιότυπο από την νίκη του «Sinners» στα Actor (SAG) Awards 2026

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, πραγματοποιήθηκαν χθες, 1 Μαρτίου 2026, τα 32α Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), τα οποία φέτος εμφανίστηκαν με τη νέα τους ονομασία, Actor Awards, συγκεντρώνοντας λαμπερές παρουσίες, ηχηρές απουσίες και αρκετές ανατροπές.

Η τελετή, που θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους πιο αξιόπιστους «δείκτες» για την πορεία των Όσκαρ, λειτούργησε και φέτος ως μια άτυπη πρόβα τζενεράλε για τη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Με νίκες-έκπληξη, συγκινητικές στιγμές και πολιτικές τοποθετήσεις, τα βραβεία των ηθοποιών έδωσαν ένα πρώτο στίγμα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η τελική κούρσα.

Μία νίκη-έκπληξη

Ο Michael B Jordan του «Sinners» επικράτησε του φαβορί Τιμοτέ Σαλαμέ και κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για τη διπλή του ερμηνεία στο αναγνωρισμένο «Sinners». Στην ομιλία του ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη και στενό συνεργάτη του Ryan Coogler, καθώς και τους συναδέλφους του για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο Σαββατοκύριακο τιμήθηκε και με NAACP Image Award ως entertainer και ηθοποιός της χρονιάς.

Το βραβείο συνόλου για κινηματογραφική ταινία (Best Ensemble Cast) απονεμήθηκε επίσης στο καστ του Sinners, με τους Delroy Lindo και Wunmi Mosaku να ανεβαίνουν στη σκηνή. «Αυτό το πρότζεκτ είναι ευλογημένο», δήλωσε ο Lindo.

Σερί διακρίσεων

Η Jessie Buckley συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της μετά τις νίκες σε BAFTA και Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Hamnet της Chloé Zhao.

Επικράτησε των Έμα Στόουν και Rose Byrne, δηλώνοντας συγκινημένη πως έχει «αλλάξει εντελώς» χάρη στους ανθρώπους του χώρου.

Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου, ο Σον Πεν βραβεύτηκε για το One Battle After Another, χωρίς να παραστεί στην τελετή.

Έκπληξη αποτέλεσε η νίκη της Amy Madigan για το Weapons στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου, αφήνοντας πίσω της το φαβορί Teyana Taylor.

Τιμητικό βραβείο για την Κάθριν Ο' Χάρα

Η σειρά The Studio (Apple) κυριάρχησε στις κωμικές κατηγορίες, αποσπώντας τρία βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό του συνόλου. Ο συνδημιουργός και πρωταγωνιστής Seth Rogen τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά.

Η Κάθριν Ο' Χάρα, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, τιμήθηκε μετά θάνατον για την ερμηνεία της, με τον Rogen να παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους της μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στις δραματικές σειρές, το βραβείο συνόλου κατέληξε στο The Pitt, με τον Noah Wyle να εκφράζει τη συγκίνησή του. Ο ίδιος κέρδισε και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά, κάνοντας αναφορά στη σημασία των εργατικών σωματείων.

Owen Cooper had now won an



Emmy

Critics Choice

Golden Globe

SAG

Independent Spirit Award



for his debut performance in ADOLESCENCE.



If he wins a Bafta TV award this spring, he will have a clean sweep and one if not THE most decorated screen performance of all time.



Iconic. pic.twitter.com/fmt7T15wmG — Phantom (@effoff1988) March 2, 2026

Η επιτυχία της σειράς Adolescence (Netflix) συνεχίστηκε, με τον 16χρονο Owen Cooper να γίνεται ο νεότερος νικητής στην κατηγορία μίνι σειράς. Στην ίδια κατηγορία, η Michelle Williams διακρίθηκε για το Dying for Sex.

Η Keri Russell απέσπασε το πρώτο της βραβείο για τη δραματική σειρά The Diplomat.

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Το βραβείο συνολικής προσφοράς απονεμήθηκε στον Harrison Ford, με τον Woody Harrelson να τον παρουσιάζει ως «έναν αληθινό άνθρωπο της Αναγέννησης».

Ο Ford, με χιούμορ, χαρακτήρισε τη διάκριση «βραβείο για το ότι είμαι ακόμα ζωντανός», εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη μακρά πορεία του.

Στιγμές και πολιτικά μηνύματα

Την τελετή, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix, παρουσίασε η Kristen Bell, η οποία πραγματοποίησε μια ξεχωριστή έναρξη σε ύφος μιούζικαλ, με αφιέρωμα σε γνωστά ονόματα που έχουν γράψει ιστορία στη σκηνή.

Η βραδιά είχε περιορισμένες πολιτικές αναφορές, η Wunmi Mosaku, που πρωταγωνιστούσε στη ταινία «Sinners», εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί και προχώρησε σε δηλώσεις κατά της ICE. «Δεν πιστεύω σε αυτό που επιβάλλει αυτή η κυβέρνηση στους ανθρώπους αυτής της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλάισιο, «ειλικρινή προσευχή για ερήνη» απηύθυνε ο πρόεδρος του Sag-Aftra, Sean Astin, εκ μέρους της καλλιτεχνικής κοινότητας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τα φετινά Όσκαρ, όπου το Sinners προηγείται σε αριθμό υποψηφιοτήτων, με το One Battle After Another να ακολουθεί δυναμικά, χωρίς ωστόσο τίποτα να θεωρείται δεδομένο.

The 98th Oscars nominees class photo. ?



Photo credit: Richard Harbaugh pic.twitter.com/Nf2xjzJBW3 — The Academy (@TheAcademy) February 11, 2026

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου προς ξημερώματα Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026, στη 01:00 ώρα Ελλάδας (GMT+2).

Φέτος, για πρώτη φορά, η απονομή θα μεταδοθεί και μέσω YouTube, διευρύνοντας την ψηφιακή της παρουσία και δίνοντας τη δυνατότητα στο παγκόσμιο κοινό να την παρακολουθήσει ζωντανά και διαδικτυακά.

Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερο Σύνολο Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

Andor

Landman

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

ΝΙΚΗΤΗΣ: Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Claire Danes, The Beast in Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Michelle Williams, Dying for Sex

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Kathryn Hahn, The Studio

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Catherine O'Hara, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

ΝΙΚΗΤΗΣ: Noah Wyle, The Pitt

Καλύτερο Σύνολο σε Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Jason Bateman, Black Rabbit

ΝΙΚΗΤΗΣ: Owen Cooper, Adolescence

Stepan Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast in Me

Καλύτερο Σύνολο σε Δραματική Σειρά

The Diplomat

Landman

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Pitt

Severance

The White Lotus

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία

Miles Caton, Sinners

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

ΝΙΚΗΤΗΣ: Sean Penn, One Battle After Another

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία

Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: For Good

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

ΝΙΚΗΤΗΣ: Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

Καλύτερο Σύνολο Ηθοποιών σε Κινηματογραφική Ταινία

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners

