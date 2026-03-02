Actor Awards 2026 (SAG): Ανατροπές, απουσίες και προβάδισμα για το «Sinners» στην οσκαρική κούρσα
Η βραδιά των SAG λειτούργησε ως πρόβα τζενεράλε για τα Όσκαρ, με το «Sinners» να ξεχωρίζει και αρκετές ανατροπές να αναδιαμορφώνουν την «μάχη»
Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, πραγματοποιήθηκαν χθες, 1 Μαρτίου 2026, τα 32α Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), τα οποία φέτος εμφανίστηκαν με τη νέα τους ονομασία, Actor Awards, συγκεντρώνοντας λαμπερές παρουσίες, ηχηρές απουσίες και αρκετές ανατροπές.
Η τελετή, που θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους πιο αξιόπιστους «δείκτες» για την πορεία των Όσκαρ, λειτούργησε και φέτος ως μια άτυπη πρόβα τζενεράλε για τη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Με νίκες-έκπληξη, συγκινητικές στιγμές και πολιτικές τοποθετήσεις, τα βραβεία των ηθοποιών έδωσαν ένα πρώτο στίγμα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η τελική κούρσα.
Μία νίκη-έκπληξη
Ο Michael B Jordan του «Sinners» επικράτησε του φαβορί Τιμοτέ Σαλαμέ και κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για τη διπλή του ερμηνεία στο αναγνωρισμένο «Sinners». Στην ομιλία του ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη και στενό συνεργάτη του Ryan Coogler, καθώς και τους συναδέλφους του για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο Σαββατοκύριακο τιμήθηκε και με NAACP Image Award ως entertainer και ηθοποιός της χρονιάς.
Το βραβείο συνόλου για κινηματογραφική ταινία (Best Ensemble Cast) απονεμήθηκε επίσης στο καστ του Sinners, με τους Delroy Lindo και Wunmi Mosaku να ανεβαίνουν στη σκηνή. «Αυτό το πρότζεκτ είναι ευλογημένο», δήλωσε ο Lindo.
Σερί διακρίσεων
Η Jessie Buckley συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της μετά τις νίκες σε BAFTA και Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Hamnet της Chloé Zhao.
Επικράτησε των Έμα Στόουν και Rose Byrne, δηλώνοντας συγκινημένη πως έχει «αλλάξει εντελώς» χάρη στους ανθρώπους του χώρου.
Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου, ο Σον Πεν βραβεύτηκε για το One Battle After Another, χωρίς να παραστεί στην τελετή.
Έκπληξη αποτέλεσε η νίκη της Amy Madigan για το Weapons στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου, αφήνοντας πίσω της το φαβορί Teyana Taylor.
Τιμητικό βραβείο για την Κάθριν Ο' Χάρα
Η σειρά The Studio (Apple) κυριάρχησε στις κωμικές κατηγορίες, αποσπώντας τρία βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό του συνόλου. Ο συνδημιουργός και πρωταγωνιστής Seth Rogen τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά.
Η Κάθριν Ο' Χάρα, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, τιμήθηκε μετά θάνατον για την ερμηνεία της, με τον Rogen να παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους της μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα.
Στις δραματικές σειρές, το βραβείο συνόλου κατέληξε στο The Pitt, με τον Noah Wyle να εκφράζει τη συγκίνησή του. Ο ίδιος κέρδισε και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά, κάνοντας αναφορά στη σημασία των εργατικών σωματείων.
Η επιτυχία της σειράς Adolescence (Netflix) συνεχίστηκε, με τον 16χρονο Owen Cooper να γίνεται ο νεότερος νικητής στην κατηγορία μίνι σειράς. Στην ίδια κατηγορία, η Michelle Williams διακρίθηκε για το Dying for Sex.
Η Keri Russell απέσπασε το πρώτο της βραβείο για τη δραματική σειρά The Diplomat.
Βραβείο Συνολικής Προσφοράς
Το βραβείο συνολικής προσφοράς απονεμήθηκε στον Harrison Ford, με τον Woody Harrelson να τον παρουσιάζει ως «έναν αληθινό άνθρωπο της Αναγέννησης».
Ο Ford, με χιούμορ, χαρακτήρισε τη διάκριση «βραβείο για το ότι είμαι ακόμα ζωντανός», εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη μακρά πορεία του.
Στιγμές και πολιτικά μηνύματα
Την τελετή, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix, παρουσίασε η Kristen Bell, η οποία πραγματοποίησε μια ξεχωριστή έναρξη σε ύφος μιούζικαλ, με αφιέρωμα σε γνωστά ονόματα που έχουν γράψει ιστορία στη σκηνή.
Η βραδιά είχε περιορισμένες πολιτικές αναφορές, η Wunmi Mosaku, που πρωταγωνιστούσε στη ταινία «Sinners», εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί και προχώρησε σε δηλώσεις κατά της ICE. «Δεν πιστεύω σε αυτό που επιβάλλει αυτή η κυβέρνηση στους ανθρώπους αυτής της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο πλάισιο, «ειλικρινή προσευχή για ερήνη» απηύθυνε ο πρόεδρος του Sag-Aftra, Sean Astin, εκ μέρους της καλλιτεχνικής κοινότητας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τα φετινά Όσκαρ, όπου το Sinners προηγείται σε αριθμό υποψηφιοτήτων, με το One Battle After Another να ακολουθεί δυναμικά, χωρίς ωστόσο τίποτα να θεωρείται δεδομένο.
Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου προς ξημερώματα Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026, στη 01:00 ώρα Ελλάδας (GMT+2).
Φέτος, για πρώτη φορά, η απονομή θα μεταδοθεί και μέσω YouTube, διευρύνοντας την ψηφιακή της παρουσία και δίνοντας τη δυνατότητα στο παγκόσμιο κοινό να την παρακολουθήσει ζωντανά και διαδικτυακά.
Αναλυτικά οι νικητές:
Καλύτερο Σύνολο Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά
Andor
Landman
ΝΙΚΗΤΗΣ: The Last of Us
Squid Game
Stranger Things
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Britt Lower, Severance
Parker Posey, The White Lotus
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, A Man on the Inside
ΝΙΚΗΤΗΣ: Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
Claire Danes, The Beast in Me
Erin Doherty, Adolescence
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescence
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Michelle Williams, Dying for Sex
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Kathryn Hahn, The Studio
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Catherine O'Hara, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Gary Oldman, Slow Horses
ΝΙΚΗΤΗΣ: Noah Wyle, The Pitt
Καλύτερο Σύνολο σε Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
ΝΙΚΗΤΗΣ: The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
Jason Bateman, Black Rabbit
ΝΙΚΗΤΗΣ: Owen Cooper, Adolescence
Stepan Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast in Me
Καλύτερο Σύνολο σε Δραματική Σειρά
The Diplomat
Landman
ΝΙΚΗΤΗΣ: The Pitt
Severance
The White Lotus
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
Miles Caton, Sinners
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
ΝΙΚΗΤΗΣ: Sean Penn, One Battle After Another
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
Odessa A'zion, Marty Supreme
Ariana Grande, Wicked: For Good
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Emma Stone, Bugonia
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
ΝΙΚΗΤΗΣ: Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia
Καλύτερο Σύνολο Ηθοποιών σε Κινηματογραφική Ταινία
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners