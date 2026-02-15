Όσκαρ 2026: Η χρονιά των ρεκόρ και των μεγάλων ντέρμπι - Τα δυνατά φαβορί έναν μήνα πριν την απονομή

Έναν μήνα πριν από την τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ 2026, η κούρσα για το χρυσό αγαλματίδιο μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μετά τις Χρυσές Σφαίρες και τα BAFTA , το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει - χωρίς ωστόσο να λείπουν τα ερωτήματα, ειδικά στην κορυφαία κατηγορία.

Φέτος, δύο τίτλοι κυριαρχούν στη συζήτηση: το Sinners και το One Battle After Another.

Τα μεγάλα φαβορί και τα ρεκόρ υποψηφιοτήτων

Το Sinners έχει ήδη γράψει ιστορία, συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες - αριθμό ρεκόρ για φετινή παραγωγή. Για πρώτη φορά στα χρονικά, μία ταινία φτάνει σε τόσο υψηλό αριθμό υποψηφιοτήτων σε τόσο ευρύ φάσμα κατηγοριών.

Ακολουθεί το One Battle After Another με 13 υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο στις βασικές όσο και στις τεχνικές κατηγορίες.

Οι δύο ταινίες έχουν μετατρέψει τη φετινή σεζόν σε «μονομαχία», με τη μάχη να επεκτείνεται από την Καλύτερη Ταινία έως τις ερμηνευτικές κατηγορίες.

Καλύτερη Ταινία: Η μάχη των δύο φαβορί

Παρότι τα προγνωστικά δείχνουν τα Sinners και One Battle After Another να προηγούνται, η κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας παραμένει ρευστή. Ο λόγος είναι ο τρόπος ψηφοφορίας.

Το σύστημα προτιμησιακής ψήφου συχνά ευνοεί την ταινία που συγκεντρώνει ευρύτερη αποδοχή, ακόμη κι αν δεν είναι η πρώτη επιλογή των περισσότερων ψηφοφόρων. Με άλλα λόγια, μια παραγωγή που αποτελεί σταθερά «δεύτερη επιλογή» για μεγάλο μέρος των μελών μπορεί τελικά να επικρατήσει.

Γι' αυτό και παρά τα ρεκόρ υποψηφιοτήτων, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με απόλυτη βεβαιότητα. Πρόκειται, άλλωστε, για τη μοναδική μεγάλη κατηγορία όπου ενδέχεται να υπάρξει έκπληξη, καθώς στις υπόλοιπες το φετινό τοπίο δείχνει σαφώς πιο ξεκάθαρο και σταθεροποιημένο.

Το αποτύπωμα του Πολ Τόμας Άντερσον

Στην κατηγορία Σκηνοθεσίας, ο Πολ Τόμας Άντερσον εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρός για το One Battle After Another, έχοντας ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ακαδημία ενδέχεται να θελήσει να αναγνωρίσει το δημιουργικό του αποτύπωμα, ακόμη κι αν η Καλύτερη Ταινία ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Άμνετ - Ένα ακόμα φαβορί

Η Τσέσι Μπάκλεϊ φαίνεται να κρατά τα ηνία στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Άμνετ, έχοντας ήδη ισχυρή δυναμική από τα προηγούμενα βραβεία και τη στήριξη της κριτικής.

Ντέρμπι μέχρι τέλους για το βραβείο Α' Ανδρικού

Η φετινή πεντάδα θεωρείται από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών, με ισχυρά ονόματα και ερμηνείες διαφορετικού ύφους.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme εμφανίζεται, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ως το επικρατέστερο φαβορί. Η ερμηνεία του έχει χαρακτηριστεί ώριμη και πολυεπίπεδη, με αρκετούς να εκτιμούν ότι φέτος ήρθε η στιγμή του.

Απέναντί του βρίσκεται ο Λεονάντο Ντι Κάπριο για το One Battle After Another, μια σταθερή αξία της Ακαδημίας, που διεκδικεί το βραβείο με μια δραματική ερμηνεία με κωμικές αποχρώσεις.

Ισχυρή παρουσία έχει και ο Ethan Hawke για το Blue Moon, στην πέμπτη του υποψηφιότητα, με πολλούς να μιλούν για μία από τις πιο εσωτερικές και ώριμες δουλειές της καριέρας του.

Στην κούρσα βρίσκεται και ο Michael B. Jordan για το Sinners, επηρεασμένος από τη συνολική δυναμική της ταινίας που έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Wagner Moura για το The Secret Agent, με μια ερμηνεία που έχει συγκεντρώσει έντονο κριτικό ενδιαφέρον και έχοντας ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά τη δυναμική του στην τελική ευθεία προς τα Όσκαρ.

Παρότι το ντέρμπι παραμένει αμφίρροπο, η αίσθηση που κυριαρχεί στη βιομηχανία είναι ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ διατηρεί ένα ελαφρύ αλλά σταθερό προβάδισμα.

Οι «σίγουρες» κατηγορίες και οι Β' Ρόλοι

Στις περισσότερες τεχνικές κατηγορίες, αλλά και στους Β' Ρόλους, η εικόνα εμφανίζεται πιο ξεκάθαρη, καθώς τα φαβορί έχουν σε μεγάλο βαθμό παγιωθεί μετά τις βραβεύσεις των επαγγελματικών ενώσεων.

Στη κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου ξεχωρίζουν η Elle Fanning και η Inga Ibsdotter Lilleaas για το Sentimental Value, η Amy Madigan για το Weapons, η Wunmi Mosaku για το Sinners, καθώς και η Teyana Taylor για το One Battle After Another.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Teyana Taylor διατηρεί ισχυρό προβάδισμα και ενδέχεται να είναι εκείνη που θα επικρατήσει τη βραδιά της απονομής.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η Έμα Στόουν, ωστόσο, παρά τη δυναμική της παρουσίας της, η νίκη της δεν θεωρείται δεδομένη.

Η αντίστροφη μέτρηση

Η γενική αίσθηση παραμένει ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται ουσιαστικά σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στο One Battle After Another και το Sinners - τόσο σε επίπεδο κύρους όσο και σε επίπεδο συμβολισμού για τη βιομηχανία.

Με έναν μήνα να απομένει, η δυναμική μπορεί να αλλάξει. Οι καμπάνιες κορυφώνονται, οι συμμαχίες διαμορφώνονται και η τελική ετυμηγορία θα κριθεί στις κάλπες των μελών της Ακαδημίας.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου προς ξημερώματα Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026, στη 01:00 ώρα Ελλάδας (GMT+2).

Φέτος, για πρώτη φορά, η απονομή θα μεταδοθεί και μέσω YouTube, διευρύνοντας την ψηφιακή της παρουσία και δίνοντας τη δυνατότητα στο παγκόσμιο κοινό να την παρακολουθήσει ζωντανά και διαδικτυακά.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Σκηνοθεσία

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle after Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle after Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro – One Battle after Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle after Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Train Dreams

Διεθνής Ταινία

Brazil – The Secret Agent

France – It Was Just an Accident

Norway – Sentimental Value

Spain – Sirāt

Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Πεταλούδα

Αιώνια πράσινο

Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια

Σχέδιο Συνταξιοδότησης

Οι Τρεις Αδελφές

Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Πρωτότυπη μουσική επένδυση

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Τραγούδι

“Dear Me” – Relentless

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied To You” – Sinners

“Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!

“Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Train Dreams

Μοντάζ

F1

Marty Supreme

One Battle after Another

Sentimental Value

Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

Καλύτερα κοστούμια

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

