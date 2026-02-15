Όσκαρ 2026: Η χρονιά των ρεκόρ και των μεγάλων ντέρμπι - Τα δυνατά φαβορί έναν μήνα πριν την απονομή

Έναν μήνα πριν από την τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ 2026, η κούρσα για το χρυσό αγαλματίδιο μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μετά τις Χρυσές Σφαίρες και τα BAFTA , το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει - χωρίς ωστόσο να λείπουν τα ερωτήματα, ειδικά στην κορυφαία κατηγορία.

Φέτος, δύο τίτλοι κυριαρχούν στη συζήτηση: το Sinners και το One Battle After Another.

Τα μεγάλα φαβορί και τα ρεκόρ υποψηφιοτήτων

Το Sinners έχει ήδη γράψει ιστορία, συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες - αριθμό ρεκόρ για φετινή παραγωγή. Για πρώτη φορά στα χρονικά, μία ταινία φτάνει σε τόσο υψηλό αριθμό υποψηφιοτήτων σε τόσο ευρύ φάσμα κατηγοριών.

Ακολουθεί το One Battle After Another με 13 υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο στις βασικές όσο και στις τεχνικές κατηγορίες.

Οι δύο ταινίες έχουν μετατρέψει τη φετινή σεζόν σε «μονομαχία», με τη μάχη να επεκτείνεται από την Καλύτερη Ταινία έως τις ερμηνευτικές κατηγορίες.

Καλύτερη Ταινία: Η μάχη των δύο φαβορί

Παρότι τα προγνωστικά δείχνουν τα Sinners και One Battle After Another να προηγούνται, η κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας παραμένει ρευστή. Ο λόγος είναι ο τρόπος ψηφοφορίας.

Το σύστημα προτιμησιακής ψήφου συχνά ευνοεί την ταινία που συγκεντρώνει ευρύτερη αποδοχή, ακόμη κι αν δεν είναι η πρώτη επιλογή των περισσότερων ψηφοφόρων. Με άλλα λόγια, μια παραγωγή που αποτελεί σταθερά «δεύτερη επιλογή» για μεγάλο μέρος των μελών μπορεί τελικά να επικρατήσει.

Γι' αυτό και παρά τα ρεκόρ υποψηφιοτήτων, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με απόλυτη βεβαιότητα. Πρόκειται, άλλωστε, για τη μοναδική μεγάλη κατηγορία όπου ενδέχεται να υπάρξει έκπληξη, καθώς στις υπόλοιπες το φετινό τοπίο δείχνει σαφώς πιο ξεκάθαρο και σταθεροποιημένο.

Το αποτύπωμα του Πολ Τόμας Άντερσον

Στην κατηγορία Σκηνοθεσίας, ο Πολ Τόμας Άντερσον εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρός για το One Battle After Another, έχοντας ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ακαδημία ενδέχεται να θελήσει να αναγνωρίσει το δημιουργικό του αποτύπωμα, ακόμη κι αν η Καλύτερη Ταινία ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Άμνετ - Ένα ακόμα φαβορί

Η Τσέσι Μπάκλεϊ φαίνεται να κρατά τα ηνία στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Άμνετ, έχοντας ήδη ισχυρή δυναμική από τα προηγούμενα βραβεία και τη στήριξη της κριτικής.

Ντέρμπι μέχρι τέλους για το βραβείο Α' Ανδρικού

Η φετινή πεντάδα θεωρείται από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών, με ισχυρά ονόματα και ερμηνείες διαφορετικού ύφους.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme εμφανίζεται, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ως το επικρατέστερο φαβορί. Η ερμηνεία του έχει χαρακτηριστεί ώριμη και πολυεπίπεδη, με αρκετούς να εκτιμούν ότι φέτος ήρθε η στιγμή του.

Απέναντί του βρίσκεται ο Λεονάντο Ντι Κάπριο για το One Battle After Another, μια σταθερή αξία της Ακαδημίας, που διεκδικεί το βραβείο με μια δραματική ερμηνεία με κωμικές αποχρώσεις.

Ισχυρή παρουσία έχει και ο Ethan Hawke για το Blue Moon, στην πέμπτη του υποψηφιότητα, με πολλούς να μιλούν για μία από τις πιο εσωτερικές και ώριμες δουλειές της καριέρας του.

Στην κούρσα βρίσκεται και ο Michael B. Jordan για το Sinners, επηρεασμένος από τη συνολική δυναμική της ταινίας που έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Wagner Moura για το The Secret Agent, με μια ερμηνεία που έχει συγκεντρώσει έντονο κριτικό ενδιαφέρον και έχοντας ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά τη δυναμική του στην τελική ευθεία προς τα Όσκαρ.

Παρότι το ντέρμπι παραμένει αμφίρροπο, η αίσθηση που κυριαρχεί στη βιομηχανία είναι ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ διατηρεί ένα ελαφρύ αλλά σταθερό προβάδισμα.

Οι «σίγουρες» κατηγορίες και οι Β' Ρόλοι

Στις περισσότερες τεχνικές κατηγορίες, αλλά και στους Β' Ρόλους, η εικόνα εμφανίζεται πιο ξεκάθαρη, καθώς τα φαβορί έχουν σε μεγάλο βαθμό παγιωθεί μετά τις βραβεύσεις των επαγγελματικών ενώσεων.

Στη κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου ξεχωρίζουν η Elle Fanning και η Inga Ibsdotter Lilleaas για το Sentimental Value, η Amy Madigan για το Weapons, η Wunmi Mosaku για το Sinners, καθώς και η Teyana Taylor για το One Battle After Another.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Teyana Taylor διατηρεί ισχυρό προβάδισμα και ενδέχεται να είναι εκείνη που θα επικρατήσει τη βραδιά της απονομής.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η Έμα Στόουν, ωστόσο, παρά τη δυναμική της παρουσίας της, η νίκη της δεν θεωρείται δεδομένη.

Η αντίστροφη μέτρηση

Η γενική αίσθηση παραμένει ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται ουσιαστικά σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στο One Battle After Another και το Sinners - τόσο σε επίπεδο κύρους όσο και σε επίπεδο συμβολισμού για τη βιομηχανία.

Με έναν μήνα να απομένει, η δυναμική μπορεί να αλλάξει. Οι καμπάνιες κορυφώνονται, οι συμμαχίες διαμορφώνονται και η τελική ετυμηγορία θα κριθεί στις κάλπες των μελών της Ακαδημίας.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου προς ξημερώματα Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026, στη 01:00 ώρα Ελλάδας (GMT+2).

Φέτος, για πρώτη φορά, η απονομή θα μεταδοθεί και μέσω YouTube, διευρύνοντας την ψηφιακή της παρουσία και δίνοντας τη δυνατότητα στο παγκόσμιο κοινό να την παρακολουθήσει ζωντανά και διαδικτυακά.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Σκηνοθεσία

  • Hamnet – Chloé Zhao
  • Marty Supreme – Josh Safdie
  • One Battle after Another – Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value – Joachim Trier
  • Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle after Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

  • Benicio Del Toro – One Battle after Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle after Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

  • Bugonia (Will Tracy)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle after Another
  • Train Dreams

Διεθνής Ταινία

  • Brazil – The Secret Agent
  • France – It Was Just an Accident
  • Norway – Sentimental Value
  • Spain – Sirāt
  • Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

  • Πεταλούδα
  • Αιώνια πράσινο
  • Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια
  • Σχέδιο Συνταξιοδότησης
  • Οι Τρεις Αδελφές

Ντοκιμαντέρ

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting through Rocks
  • Mr. Nobody against Putin
  • The Perfect Neighbor

Πρωτότυπη μουσική επένδυση

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Sinners

Τραγούδι

  • “Dear Me” – Relentless
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “I Lied To You” – Sinners
  • “Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!
  • “Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Μοντάζ

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Ήχος

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Καλύτερα κοστούμια

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

