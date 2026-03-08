Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου θεωρήθηκαν ως ιρανική απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου. Ωστόσο στη διάρκεια της νύχτας τα πλήγματα δεν σταμάτησαν.

«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

O Πεζεσκιάν AP

Χθες ο πρόεδρος του Ιράν ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις στα κράτη του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής για τις επιθέσεις

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες. «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Άφησε να εννοηθεί ότι τα χτυπήματα σε γειτονικές χώρες έγιναν εξαιτίας κακής επικοινωνίας μεταξύ των ιρανικών στρατιωτικών σωμάτων.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Ιράν απάντησε και στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση του ιρανικού καθεστώτος. «Αυτό είναι ένα όνειρο που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο», είπε ο Πεζεσκιάν.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες αναλυτές αμερικανικών «δεξαμενών σκέψης» προειδοποιούσαν ότι η Τεχεράνη με τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων ρίσκαρε να αποξενώσει και να εκνευρίσει τα κράτη του Κόλπου, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν στάση και να στηρίξουν ενεργά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

