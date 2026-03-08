Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

Είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν

Tasnim News
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου θεωρήθηκαν ως ιρανική απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου. Ωστόσο στη διάρκεια της νύχτας τα πλήγματα δεν σταμάτησαν.

«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Iran-pezeskian

O Πεζεσκιάν

AP

Χθες ο πρόεδρος του Ιράν ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις στα κράτη του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής για τις επιθέσεις

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες. «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Άφησε να εννοηθεί ότι τα χτυπήματα σε γειτονικές χώρες έγιναν εξαιτίας κακής επικοινωνίας μεταξύ των ιρανικών στρατιωτικών σωμάτων.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Ιράν απάντησε και στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση του ιρανικού καθεστώτος. «Αυτό είναι ένα όνειρο που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο», είπε ο Πεζεσκιάν.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες αναλυτές αμερικανικών «δεξαμενών σκέψης» προειδοποιούσαν ότι η Τεχεράνη με τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων ρίσκαρε να αποξενώσει και να εκνευρίσει τα κράτη του Κόλπου, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν στάση και να στηρίξουν ενεργά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου - Οι εκπτώσεις, τα SOS και οι «εκπλήξεις»

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι κορυφής, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και μάχη τετράδας, Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

07:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Οι 4 προτάσεις άμεσης ανάγκης για «ενεργειακή δημοκρατία»

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται τράπεζα του ΝΑΤΟ: Δάνεια με χαμηλό επιτόκιο για ενίσχυση άμυνας και ασφάλειας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στα καταφύγια των Καπναποθηκών Παπαστράτου

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά – Οι παγίδες, οι απαλλαγές και οι κερδισμένοι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:  Ηλιοφάνεια σήμερα αλλά με τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

05:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στα καταφύγια των Καπναποθηκών Παπαστράτου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά – Οι παγίδες, οι απαλλαγές και οι κερδισμένοι

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Βόμβα στην είσοδο

05:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ