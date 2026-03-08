Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με ηγετική εμφάνιση του «Greek Freek» οι Μπακς «έσπασαν» το αρνητικό σερί

Με… μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς επικράτησαν 113-99 των Τζαζ κι επέστρεψαν στις νίκες, έπειτα τέσσερις διαδοχικές ήττες – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Γιαννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Aaron Gash
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε σε υψηλό ρυθμό μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό κι έκανε τους Μπακς να «χαμογελάσουν» μετά από καιρό.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ κι 8 ασίστ σε 27 λεπτά, με το τεχνικό επιτελείο να διαχειρίζεται προσεκτικά τον χρόνο του, μετά τη θλάση στη δεξιά γάμπα που τον κράτησε εκτός δράσης για 15 συνεχόμενα παιχνίδια.

Η αναμέτρηση παρέμεινε ισορροπημένη για μεγάλο μέρος της, όμως οι Μπακς «καθάρισαν» το παιχνίδι στο φινάλε με επιμέρους σκορ 13-2. Σε εκείνο το διάστημα ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 9 από τους συνολικά 18 πόντους του, βρίσκοντας στόχο και σε δύο τρίποντα που έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ του Μιλγουόκι.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος έφτασε κοντά σε triple-double με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Ουσμάν Ντιένγκ πρόσθεσε 11 πόντους, εννέα ασίστ και οκτώ ριμπάουντ.

Οι Τζαζ παρατάχθηκαν χωρίς τον κορυφαίο τους σκόρερ, Λάουρι Μάρκανεν, λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο, ενώ αρκετοί παίκτες βρίσκονται ήδη εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Γιούτα είχε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, με 34,4% στα σουτ εντός παιδιάς και 12/49 τρίποντα, κάτι που δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει περισσότερα από το παιχνίδι.

Για τους Μπακς, εκτός για δεύτερο διαδοχικό ματς έμεινε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με τον Ντοκ Ρίβερς να μην έχει δώσει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του.

Οι Θάντερ έφτασαν πρώτοι τις 50 νίκες

Οι Θάντερ έγιναν η πρώτη ομάδα που έφτασε τις 50 νίκες στη εφετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας των Ουόριορς με 104-97 στην Οκλαχόμα. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους και έφτασε τα 125 συνεχόμενα παιχνίδια με +20, πλησιάζοντας το ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 126 διαδοχικές αναμετρήσεις. Ο Καναδός γκαρντ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει την επίδοση τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης για την Ελλάδα), όταν οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Νάγκετς. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκούι Σάντος με 22 πόντους.

Σερί νικών για τους Χοκς

Οι Ατλάντα Χοκς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τις έξι διαδοχικές νίκες μετά την επικράτησή τους με 125-116 απέναντι στους Σίξερς. Κορυφαίος για τα «γεράκια» ήταν ο Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίος πλησίασε το triple-double με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Ταϊρίς Μάξεϊ ξεχώρισε επιθετικά με 31 πόντους.

Μεγάλη ανατροπή από τους Νετς

Στο Ντιτρόιτ, οι Μπρούκλιν Νετς πέτυχαν μεγάλη ανατροπή απέναντι στους Πίστονς, επικρατώντας με 107-105 και διακόπτοντας το σερί των 10 ηττών τους. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν να χάνουν με 23 πόντους διαφορά (75-52) 9’04’’ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ωστόσο κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ακόμη και 5’29’’ πριν τη λήξη, οι Πίστονς είχαν προβάδισμα δέκα πόντων (99-89), όμως οι Νετς ολοκλήρωσαν τον αγώνα με επιμέρους σκορ 18-6 και πήραν τη νίκη. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ για τους γηπεδούχους νταμπλ-νταμπλ κατέγραψαν οι Τομπάιας Χάρις (18 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Τζέιλεν Ντούρεν (17 πόντοι, 14 ριμπάουντ).

Τα αποτελέσματα στο NBA

  • Μινεσότα – Ορλάντο 92-119
  • Ντιτρόιτ – Μπρούκλιν 105-107
  • Ατλάντα – Φιλαδέλφεια 125-116
  • Μέμφις – Λ.Α. Κλίπερς 120-123
  • Μιλγουόκι – Γιούτα 113-99
  • Οκλαχόμα Σίτι – Γκόλντεν Στέιτ 104-97

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 42-21
  2. Νέα Υόρκη 41-23
  3. Τορόντο 35-27
  4. Φιλαδέλφεια 34-29
  5. Μπρούκλιν 16-47

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 45-17
  2. Κλίβελαντ 39-24
  3. Μιλγουόκι 27-35
  4. Σικάγο 26-37
  5. Ιντιάνα 15-48

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 34-28
  2. Μαϊάμι 35-29
  3. Ατλάντα 33-31
  4. Σάρλοτ 32-32
  5. Ουάσινγκτον 16-46

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 50-15
  2. Μινεσότα 40-24
  3. Ντένβερ 39-25
  4. Πόρτλαντ 30-34
  5. Γιούτα 19-45

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 38-25
  2. Φοίνιξ 36-27
  3. Γκόλντεν Στέιτ 32-31
  4. Λ.Α. Κλίπερς 31-32
  5. Σακραμέντο 14-50

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 46-17
  2. Χιούστον 39-23
  3. Μέμφις 23-39
  4. Ντάλας 21-42
  5. Νέα Ορλεάνη 20-45

