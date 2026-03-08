Πρέβεζα: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο λιμάνι της Πρέβεζας κι αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν διερχόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και την Αστυνομία για την ύπαρξη ατόμου στο νερό. Μετά την ανάσυρσή του, ο άνδρας διακομίσθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου κι επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για μόνιμο κάτοικο της περιοχής.

Οι Αρχές σχεδόν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας κι εξετάζονται κυρίως τα σενάρια της αυτοχειρίας και του ατυχήματος.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.