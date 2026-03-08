Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων
Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού.
Η δόνηση σημειώθηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.
