Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

