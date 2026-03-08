Αγρίνιο: Στα καταφύγια των Καπναποθηκών Παπαστράτου

Τα καταφύγια βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είναι επισκέψιμα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αγρίνιο: Στα καταφύγια των Καπναποθηκών Παπαστράτου
Τον φόβο έχει σκορπίσει στη διεθνή κοινότητα η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Αναπόφευκτα η κατάσταση έφερε στο προσκήνιο μία αναγκαία συζήτηση για τα καταφύγια εν καιρώ πολέμου.

Η κυβέρνηση μέσω της πλατφόρμας https://mysafetyplan.gov.gr/ έχει φροντίσει να ενεημερώσει τους πολίτες τη χώρας για αναφορικά με το πού υπάρχουν καταφύγια σε όλη την επικράτεια.

Μία από τις περιοχές που διαθέτουν καταφύγια είναι και το Αγρίνιο. Ένα από αυτά βρίσκεται στις Καπνακοθήκες Παπαστράτου.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης sinidisi.gr, βρέθηκε στο σημείο μαζί με την αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αγρινίου, Μαρία Παπαγεωργίου.

Τα καταφύγια έχουν χτιστεί κατά το διάστημα από το 1920 έως το 1925. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αγρινίου, στο κέντρο της πόλης υπάρχει επίσης υπόγειο καταφύγιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του πολέμου του 1940 οι αποθήκες είχαν μετατραπεί σε νοσηλευτική μονάδα όπου μεταφέρονταν τραυματισμένοι στρατιώτες αλλά και άλλοι που είχαν υποστεί κρυοπαγήματα. Ανάμεσά τους, ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης.

Το 1963 δημιουργήθηκαν οι νέες καπναποθήκες Παπαστράτου και το υπόγειό τους υπήρξε πρόβλεψη για καταφύγιο χωρητικότητας 600 ατόμων, με βάση σχετικό έγγραφο που εντοπίστηκε και περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Αγρινίου.

Τα καταφύγια, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είναι επισκέψιμα. Το 2017, η τραγική επέτειος της εκτέλεσης των «120» συνέπεσε να είναι Μεγάλη Παρασκευή, 14 Απριλίου, ακριβώς όπως το 1944, όταν η σημερινή πλατεία Δημοκρατίας μετατράπηκε σε τόπου μαρτυρίου και το Αγρίνιο είχε βυθιστεί στο πένθος, χάρη σε αντίποινα των Γερμανών κατακτητών και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Τότε, όπως υπενθύμισε η κ. Παπαγεωργίου πραγματοποιήθηκε στο καταφύγιο μια συγκλονιστική εκδήλωση τιμής στη μνήμη των αγωνιστών.

Δείτε επίσης εικόνες:

katafigio-agrinio.jpg
katafigio-agrinio1.jpg
katafigio-agrinio3.jpg
