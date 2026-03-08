Αλέξης Τσίπρας: Οι 4 προτάσεις άμεσης ανάγκης για «ενεργειακή δημοκρατία»

Η χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη μπορεί σε μεγάλο βαθμό να επικεντρώθηκε στις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις που εμπλέκουν τη χώρα μας στα πρόθυρα του γενικευμένου πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του και στο κρίσιμο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και δημοκρατίας.



Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο συνέδεσε τα δύο κρίσιμα θέματα, τονίζοντας ότι σε έναν τόσο ρευστό κόσμο, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πιο ανεξάρτητη ενεργειακά, κάτι που περνά σε μεγάλο βαθμό και από την πολιτική που θα ακολουθηθεί στη Δυτική Μακεδονία, λόγω των λιγνιτικών μονάδων. «Η προάσπιση της πατρίδας και του ελληνισμού δεν απαιτεί μόνο την απαραίτητη αμυντική ασπίδα. Απαιτεί και τη δημιουργία μιας ενεργειακής ασπίδας. Που είναι ασπίδα για την οικονομία, την παραγωγή, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις. Και ασπίδα κατά της ακρίβειας», είπε χαρακτηριστικά.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη Eurokinissi

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα επεξεργάζεται και θα ανακοινώσει σύντομα έναν επιστημονικά άρτιο και κοινωνικά δίκαιο οδικό χάρτη, ο οποίος θα προβλέπει και την άμεση λειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, όχι με εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά με τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής.

4 άμεσες προτάσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε μεν ότι το Ινστιτούτο του ετοιμάζει μια αναλυτική επεξεργασία για το θέμα της Ενέργειας, ωστόσο, εξήγησε ότι ο χρόνος πλέον είναι πολύ σχετικός. «Ο πόλεμος όμως δεν περιμένει. Η κερδοσκοπία δεν περιμένει. Οι ανάγκες δεν περιμένουν», είπε χαρακτηριστικά και γι' αυτό παρουσίασε τέσσερα μέτρα άμεσης ανάγκης και προοπτικής που εντάσσεται σε ένα ενιαίο όραμα για την εγκαθίδρυση της ενεργειακής δημοκρατίας όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.



Οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και η ανάλυσή τους, όπως τα παρουσίασε στη χθεσινή του ομιλία, έχουν ως εξής:



Πρώτον: Δωρεάν ενέργεια για τη Δυτική Μακεδονία



Προτείνουμε ένα εγγυημένο πακέτο για 20 χρόνια, δωρεάν ενέργειας για κάθε νοικοκυριό στις περιοχές απολιγνιτοποίησης μέσα από φωτοβολταϊκά πάρκα κοινοτικής ιδιοκτησίας και μέσα από εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.



Παράλληλα, εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε η δωρεάν ενέργεια να είναι σταθερή και αξιόπιστη.

Επίσης, την ένταξη κάθε νοικοκυριού σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, σε σχήματα συλλογικής αυτοπαραγωγής, με πλήρη κάλυψη του κόστους συμμετοχής από δημόσιους πόρους.



Και τέλος, την απόδοση όλων των εκτάσεων που αποδεσμεύονται από τον λιγνίτη σε νέους αγρότες για καλλιέργεια.

Δεύτερον: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αναβάθμισης των ενεργειακών Κοινοτήτων

Σήμερα, σχεδόν το 20% των Ελλήνων δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Το 40-45% ζει με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Και η απάντηση δεν είναι τα επιδόματα αλλά η αλλαγή ενεργειακής δομής.



Προτείνουμε εθνικό στρατηγικό σχέδιο, στα πρότυπα χωρών όπως η Ολλανδία, που θα φέρει τις ενεργειακές κοινότητες στο 15% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη πενταετία, με 200.000 πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και τουλάχιστον 50.000 ευάλωτα νοικοκυριά να μπουν σε σχήματα συλλογικής αυτοπαραγωγής.



Με δέσμευση τουλάχιστον 10% του νέου ηλεκτρικού χώρου ανά Περιφέρεια για ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης.



Αυτό σημαίνει: μείωση 40-70% ετησίως στον λογαριασμό ρεύματος κάθε νοικοκυριού που συμμετέχει.



Τέλος προβλέπουμε την απλοποίηση της αδειοδότησης, με σύσταση ενιαίας υπηρεσίας για τις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να τελειώσει η γραφειοκρατική ομηρία.



Τρίτον: Φθηνή ενέργεια στους δήμους



Με υποχρεωτική σύσταση ενεργειακής κοινότητας σε κάθε δήμο άνω των 10.000 κατοίκων· μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του REPowerEU, που η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν υπάρχει.



Στόχος: Κάλυψη τουλάχιστον 15% των ενεργειακών αναγκών δημοτικών υποδομών μέσα στην επόμενη πενταετία. Φθηνότερη ύδρευση και άρδευση.



Αλλά και κάτι ακόμα: Θέσπιση, σε κάθε δήμο, δομή στήριξης για την ενεργειακή φτώχεια, ειδικής υπηρεσίας που θα εντάσσει ευάλωτα νοικοκυριά σε ενεργειακές κοινότητες, θα βοηθά στην ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιών, θα φροντίζει ώστε κανείς να μην μένει στο κρύο.



Τέταρτον : Ρήτρα ανταπόδοσης από τις μεγάλες επενδύσεις



Η κυβέρνηση σχεδιάζει το Giga Data Center στη Δυτική Μακεδονία. Ένα γιγάντιο υπολογιστικό κέντρο. Μια ενεργοβόρος επένδυση 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, στον χώρο του Αγίου Δημητρίου.



Πρώτα από όλα η ενέργεια που θα απαιτηθεί θα πρέπει να παράγεται εξολοκλήρου από τους κατασκευαστές και όχι να απορροφά τη δική σας ενέργεια.



Επίσης, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας στα νοικοκυριά των περιοχών που θα φιλοξενήσουν αυτές τις υποδομές θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή δωρεάν της βασικής τους ενέργειας.



Και τέλος η θερμότητα που θα παράγεται στα συστήματα ψύξης να αξιοποιηθεί για να τροφοδοτήσει τα δίκτυα τηλεθέρμανσης της περιοχής. Δωρεάν βασική ενέργεια στα νοικοκυριά των περιοχών που φιλοξενούν αυτές τις υποδομές.

