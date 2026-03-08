Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

Παρουσιάστριες και δημοσιογράφοι, ηθοποιοί επιτυχημένων σειρών, μιλούν στο Newsbomb.gr

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
Επιτυχημένες και δυναμικές, αναγνωρίσιμες και ταλαντούχες, καταφέρνουν να ισορροπούν μοναδικά ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους. Έξι κυρίες της τηλεόρασης μιλούν για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα.

Μαρία Αναστασοπούλου, Παρουσιάστρια-Δημοσιογράφος

Η καθημερινή ενημέρωση του ΣΚΑΪ έχει, μεταξύ άλλων, το όνομά της. Παρουσιάστρια του «Live You» του καναλιού του Φαλήρου, μία από τις πιο επιτυχημένες κυρίες της μικρής οθόνης, μιλά στο Newsbomb.gr: «Η Ημέρα της Γυναίκας κάθε χρόνο έρχεται με λουλούδια, ευχές και τα κλασικά post για το πόσο σημαντικές είναι οι γυναίκες. Και είναι. Μήπως να αξιοποιήσουμε την συγκεκριμένη μέρα για να δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά πού βρισκόμαστε σήμερα. Οι γυναίκες είναι παντού: στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στην επιστήμη, στα media, σε χώρους που πριν μερικές δεκαετίες θεωρούνταν σχεδόν… απαγορευτικοί για εμάς».

«Από την άλλη όμως υπάρχει και το “πότε θα κάνεις παιδί”; Που ακόμα κι αν δε διατυπώνεται με περίσσεια ευκολία πια, υπάρχει στο μυαλό. Όχι απαραίτητα από ενδιαφέρον, αλλά κύριος από περιέργεια και αδιακρισία. Για κάποιες γυναίκες η μητρότητα είναι όνειρο ζωής. Για άλλες είναι κάτι που ίσως έρθει αργότερα. Και για κάποιες άλλες δεν είναι καν στο πλάνο. Το ενδιαφέρον είναι ότι, όσο κι αν η κοινωνία έχει προχωρήσει, η ιδέα ότι “κάπως έτσι πρέπει να εξελιχθεί η ζωή μιας γυναίκας” δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Ίσως τελικά το πιο ουσιαστικό μήνυμα της ημέρας να είναι απλό: δεν υπάρχει ένα σωστό σενάριο. Υπάρχουν μόνο επιλογές και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να γράφει τη δική της ιστορία», καταλήγει η Μαρία Αναστασοπούλου.

Μαρία Αναστασοπούλου

Γιώτα Κηπουρού, Δημοσιογράφος

Η φετινή χρονιά τη βρίσκει στον ΑΝΤ1, στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, προσπαθώντας να μεταφέρει πάντα με εγκυρότητα και σεβασμό τις ειδήσεις που απασχολούν. Τα αποκλειστικά της ρεπορτάζ, η δυναμική της στη μάχη της δημοσιογραφίας και το προφίλ που έχει χτίσει, την κάνουν μοναδική στην αρένα της μικρής οθόνης.

Στέλνοντας το δικό της μήνας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Γιώτα Κηπουρού λέει: «Η 8η Μαρτίου είναι μια ημέρα σταθμός για όλες τις γυναίκες. Για τις γυναίκες που ακόμη και σήμερα παλεύουν καθημερινά για να διεκδικήσουν τη θέση που αξίζουν σε μια κοινωνία στην οποία, δυστυχώς, δεν έχουν εξαλειφθεί, πλήρως, στερεότυπα, ανισότητες και προκαταλήψεις προηγούμενων δεκαετιών. Η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών με τον πόλεμο στο Ιράν κάνει ακόμη πιο ισχυρό το συμβολισμό της 8ης Μαρτίου, καθώς φέρνει στο προσκήνιο, ξανά, μηνύματα πιο επίκαιρα από ποτέ. Εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια οι γυναίκες στο Ιράν αγωνίζονται για βασικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Για το δικαίωμα να εργάζονται, να κυκλοφορούν με ό, τι ρούχα θέλουν, να ταξιδεύουν, να παίρνουν διαζύγιο και να διεκδικούν την επιμέλεια των παιδιών τους. Ας αποτελέσει λοιπόν η ημέρα αυτή όχι μόνο μία ημέρα μνήμης αλλά κινητήριο μοχλό για την επίτευξη μιας πλήρους και ουσιαστικής ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα».

Η μητέρα της, εξηγεί, είναι το πρότυπό της τονίζοντας: «Μου έμαθε ν' αγαπώ, να σέβομαι, να διεκδικώ, να μην θεωρώ κάτι ακατόρθωτο και να ισορροπώ μεταξύ επαγγελματικής ζωής και οικογένειας». Όσον αφορά στις γυναίκες που δημοσιογραφούν, υποστηρίζει: «Η δημοσιογραφία είναι από τα πιο ανταγωνιστικά και απαιτητικά επαγγέλματα, ειδικά στην εποχή μας. Σήμερα, με όλες τις αλλαγές στο ψηφιακό τοπίο, οι δημοσιογράφοι καλούνται να είναι πιο άμεσοι και γρήγοροι από ποτέ στην ενημέρωση. Η δημοσιογραφία όμως είναι και ένα μαγικό επάγγελμα γιατί κάθε ημέρα είναι και μία έκπληξη όπως λέμε, χαριτολογώντας, μεταξύ μας όλοι οι συνάδελφοι. Υπάρχουν ημέρες που ξυπνάς στο σπίτι σου και δεν ξέρεις πού θα βρίσκεσαι μέχρι το βράδυ ανάλογα με το τι επιτάσσει η επικαιρότητα. Θα τη συμβούλευα λοιπόν να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία μόνο εάν το θέλει πολύ και αν είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει πολύπλευρες προκλήσεις».

Γιώτα Κηπουρού

Μάρτζυ Λαζάρου, Παρουσιάστρια-Δημοσιογράφος

Κρατά παρέα στους τηλεθεατές, κάθε Σαββατοκύριακο, με την εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ. Όταν σβήνουν όμως τα φώτα, έρχεται «αντιμέτωπη» με προκλήσεις της καθημερινότητας, ρόλους ζωής όπως είναι εκείνος της μητρότητας, και δεκάδες απαιτήσεις.

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια υπενθύμιση δύναμης, αντοχής και εξέλιξης. Είναι η μέρα που τιμούμε όλες τις γυναίκες που διεκδίκησαν χώρο, φωνή και ίσες ευκαιρίες, σε κάθε πεδίο, σε κάθε εποχή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μάρτζυ Λαζάρου τονίζοντας για τον κόσμο της τηλεόρασης: «Στον χώρο της τηλεόρασης, μια γυναίκα επαγγελματίας καλείται καθημερινά να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευαισθησία και την αποφασιστικότητα. Πρέπει να είναι προετοιμασμένη, δυναμική, ψύχραιμη μπροστά στην κάμερα, αλλά και αυθεντική.

Να αντέχει την κριτική, να σπάει στερεότυπα και να αποδεικνύει ότι η παρουσία της δεν είναι «ρόλος», αλλά αξία… Για μένα, το να είμαι γυναίκα στην τηλεόραση σημαίνει ευθύνη. Να δίνω βήμα, να φωτίζω ιστορίες, να στηρίζω τη γνώση και την αλήθεια. Σημαίνει να εμπνέω νεότερα κορίτσια να πιστεύουν ότι μπορούν να βρεθούν όπου ονειρεύονται, χωρίς να χρειαστεί να απολογηθούν για το ποιες είναι. Σήμερα, γιορτάζουμε η μία την άλλη. Αλλά κυρίως συνεχίζουμε. Με αυτοπεποίθηση, αλληλεγγύη και πίστη ότι η ισότητα δεν είναι σύνθημα είναι δικαίωμα. Και το διεκδικούμε, κάθε μέρα».

Μάρτζυ Λαζάρου

Μαρίλια Μητρούση, Ηθοποιός

Πρωταγωνιστεί στη μεγάλη επιτυχία του ALPHA, «Να μ’αγαπάς», ξεχωρίζει για το ταλέντο της και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πολλά υποσχόμενα κορίτσια της νέας γενιάς της υποκριτικής. Η Μαρίλια Μητρούση, με ειλικρίνεια και αυθορμητισμό, μιλά για τη σπουδαία αυτή μέρα λέγοντας: «Οι γυναίκες είναι τα πιο δυνατά πλάσματα στον κόσμο. Πρέπει όλες να πιστεύουμε στην μοναδικότητα μας».

Στην ερώτηση «ποια γυναίκα» αποτέλεσε πρότυπο για εκείνη», απαντά: «Η θεία μου… Έχασε την κόρη της από καρκίνο και πέρασε πολλά. Είναι, όμως, η πιο γελαστή γυναίκα στον κόσμο».

Μαρίλια Μητρούση

Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Ηθοποιός

Ήρεμη δύναμη, με προσήλωση στην τέχνη της υποκριτικής, έχει ήδη διανύσει μία σημαντική πορεία στον κόσμο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Φέτος, πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής του ALPHA «Porto Leone» ενσαρκώνοντας ένα κορίτσι της Τρούμπας. Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου αναφέρει στο Newsbomb.gr για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Στα πιο πολύμορφα και δυναμικά πλάσματα που γεμίζουν τον κόσμο με ομορφιά , ευαισθησία, δυναμισμό και ουσία, εύχομαι να μπορούμε να γιορτάζουμε καθημερινά με μικρές νίκες τόσο στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον».

«Η μητέρα μου είναι το πρότυπό μου. Με τη φροντίδα της, την αφοσίωση της, τα άγρυπνα βράδια και για όλες τις φορές που ήταν εκεί, όταν κανένας άλλος δεν ήταν. Ενας άνθρωπος που δεν σταματά πουθενά και συνεχώς εξελίσσεται, ακούει και μαθαίνει και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω τρομερά», λέει για την αγαπημένη της μητέρα. Στην ερώτηση «πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα ηθοποιό να μην “φορέσει” ταμπέλες που πολλοί μπορεί να της δώσουν», απαντά: «Είναι τόσο δύσκολο, όσο και εύκολο, να σταματήσει την εξωγενή φασαρία, γιατί περί θορύβου πρόκειται. Να εστιάσει στο κέντρο της και τη δουλειά της και να μη θρέφει αλλά και θρέφεται, καθώς υπάρχει γοητεία όταν ασχολούνται με σένα ακόμα και αρνητικά. Εκεί κρύβεται η παγίδα».

Σμαράγδα Αδαμοπούλου

Γιολάντα Καλογεροπούλου, Ηθοποιός

Μπορεί να πρωταγωνιστεί σε μία σειρά εποχής, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, είναι όμως μία γυναίκα του σήμερα που προσπαθεί να συνδυάσει καριέρα και μητρότητα. Η πρωταγωνίστρια Γιολάντα Καλογεροπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Ημέρα της Γυναίκας είναι μια υπενθύμιση ότι οι γυναίκες αξίζουμε σεβασμό, ίσες ευκαιρίες και τη δυνατότητα να ζούμε και να ονειρευόμαστε ελεύθερα. Είναι μια μέρα για να τιμήσουμε τη δύναμη και την πορεία όλων των γυναικών, αλλά και για να θυμόμαστε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν».

«Ως μητέρα κοριτσιού, θέλω να μεγαλώσει πιστεύοντας στον εαυτό της. Να ξέρει ότι η φωνή της έχει αξία, ότι μπορεί να διεκδικεί τα όνειρά της και ότι δεν πρέπει ποτέ να φοβάται να είναι ακριβώς αυτό που είναι», καταλήγει για τη μονάκριβή της.

Γιολάντα Καλογεροπούλου
