Καιρός:  Ηλιοφάνεια σήμερα αλλά με τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο

Πρόγνωση για την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη σε όλη την Ελλάδα, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη με αναλυτικά στοιχεία για τη θερμοκρασία και τους ανέμους.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΚΑΙΡΟΣ
Με καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται να κυλήσει ημέρα σήμερα, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει παρά τις αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα σύννεφα θα είναι πιο έντονα στα βόρεια, τα δυτικά και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ η Εύβοια και η Κρήτη θα έχουν συννεφιασμένο σκηνικό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες


Την ίδια ώρα, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε περιοχές της Ηπείρου, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία αλλά και στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι αρκετά ήπια και περιορισμένα γεωγραφικά. Ο υδράργυρος δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα και τους 16 με 18 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Στα δυτικά το θερμόμετρο θα δείξει τοπικά έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, όμως στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι που από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη


Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις το πρωί, όπως ανακοινώθηκε, αλλά ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο Λεκανοπέδιο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν το απόγευμα στα ανατολικά του νομού, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά θα είναι αυξημένη και υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή ή ψιχάλες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου με ανατολικούς και νότιους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Δευτέρα και Τρίτη

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με διατήρηση του ήπιου καιρού, αφού τη Δευτέρα 9 Μαρτίου η ηλιοφάνεια θα είναι έντονη στα δυτικά και ανατολικά. Κι όμως, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση παραμένοντας κοντά στα κανονικά επίπεδα, με το μεσημέρι να δείχνει 14 έως 17 βαθμούς και 19 στα δυτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν στα 6 με 7 μποφόρ. Την Τρίτη 10 Μαρτίου ο καιρός θα είναι αίθριος σχεδόν παντού, παρά τις λίγες νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ελαφρώς στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους στα πελάγη να εξασθενούν στα 5 με 6 μποφόρ.

