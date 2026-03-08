ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά – Οι παγίδες, οι απαλλαγές και οι κερδισμένοι

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ για το 2026, με περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να αναμένουν τον νέο «λογαριασμό» της ακίνητης περιουσίας τους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του οικονομικού επιτελείου και της ΑΑΔΕ, τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη myAADE το αργότερο έως την Τρίτη 10 Μαρτίου.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν θα παραμείνει αμετάβλητο σε σχέση με το 2025, εφόσον δεν υπήρξε κάποια μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές ή τακτοποιήσεις αυθαιρέτων). Η εξόφληση του φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι κερδισμένοι των φετινών απαλλαγών και η «ασφάλιση»

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ ενσωματώνει στοχευμένες ελαφρύνσεις που επηρεάζουν περισσότερους από δύο εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Κεντρικό ρόλο παίζει η αυξημένη έκπτωση για τις ασφαλισμένες κατοικίες. Συγκεκριμένα, για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025 έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα), η έκπτωση διπλασιάζεται στο 20%, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η μείωση διαμορφώνεται στο 10%.

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά μείωση 50% στον φόρο της κύριας κατοικίας (αξίας έως 400.000 ευρώ) για φορολογούμενους σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενισχύοντας την περιφέρεια και τις παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον, διατηρούνται οι κοινωνικές πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά:

Έκπτωση 50%: Για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα (έως 9.000€ προσαυξημένο κατά 1.000€ ανά μέλος).

Πλήρης απαλλαγή (100%): Για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, υπό συγκεκριμένες εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Ποιοι θα δουν «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά και οι παγίδες

Στον αντίποδα, ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες επιβαρύνσεις. Στην ομάδα αυτή ανήκουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα εντός του 2025 ή νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους και αυθαίρετους χώρους, αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια της περιουσίας τους στο Ε9.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «καμπάνα» για τον τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ο φόρος διπλασιάζεται για τα κενά ακίνητα που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους, εκτός εάν αυτά είχαν μισθωθεί για τουλάχιστον έξι μήνες κατά το προηγούμενο έτος. Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά θα γίνει με τους κωδικούς Taxisnet μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Σε περίπτωση δυσκολίας στην αποπληρωμή, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στην πάγια ρύθμιση, η οποία προσφέρει έως και 24 έντοκες δόσεις.

