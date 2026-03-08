Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο ισχυρός σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο την Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Ήπειρο, αλλά ευτυχώς δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

Ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε στην ΕΡΤ ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρό και υπογράμμισε ότι οι διαδοχικοί μετασεισμοί 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι «καλό σημάδι». Εξάλλου τόνισε: «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν».

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

O Περιφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε στο Action24 ότι υπήρξε κατολίσθηση στην Εγνατία οδό μετά από το σεισμό 5,3 ρίχτερ στη Θεσπρωτία μεταξύ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στα όρια του δήμου Ζίτσας και του δήμου Φιλιατών.

Το ευτυχές είναι ότι οι περιοχές του επικέντρου δεν είναι πυκνοκατοικημένες κι ως εκ τούτου δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Παρατηρήθηκαν κάποιες ρωγμές σε παλιά σπίτια κι εκκλησίες, σε χωριά όπως η Δωδώνη κι ο Δρίσκος, όμως δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα.

Έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα

Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται με ένταση, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί σχεδόν 10 δονήσεις. Η σημαντικότερη από αυτές σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την κύρια, με μέγεθος 4,7 Ρίχτερ, ενώ οι υπόλοιποι μετασεισμοί κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (κάτω των 3 Ρίχτερ).

Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου κι όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.

Διαβάστε επίσης