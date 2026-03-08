Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους οι κάτοικοι ολόκληρης της Ηπείρου από τον πολύ ισχυρό σεισμό

Μιχάλης Παπαδάκος

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ισχυρός σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο την Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Ήπειρο, αλλά ευτυχώς δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

Ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε στην ΕΡΤ ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρό και υπογράμμισε ότι οι διαδοχικοί μετασεισμοί 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι «καλό σημάδι». Εξάλλου τόνισε: «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν».

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

O Περιφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε στο Action24 ότι υπήρξε κατολίσθηση στην Εγνατία οδό μετά από το σεισμό 5,3 ρίχτερ στη Θεσπρωτία μεταξύ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στα όρια του δήμου Ζίτσας και του δήμου Φιλιατών.

Το ευτυχές είναι ότι οι περιοχές του επικέντρου δεν είναι πυκνοκατοικημένες κι ως εκ τούτου δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Παρατηρήθηκαν κάποιες ρωγμές σε παλιά σπίτια κι εκκλησίες, σε χωριά όπως η Δωδώνη κι ο Δρίσκος, όμως δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα.

Έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα

Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται με ένταση, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί σχεδόν 10 δονήσεις. Η σημαντικότερη από αυτές σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την κύρια, με μέγεθος 4,7 Ρίχτερ, ενώ οι υπόλοιποι μετασεισμοί κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (κάτω των 3 Ρίχτερ).

Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου κι όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου - Οι εκπτώσεις, τα SOS και οι «εκπλήξεις»

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι κορυφής, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και μάχη τετράδας, Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

07:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Οι 4 προτάσεις άμεσης ανάγκης για «ενεργειακή δημοκρατία»

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται τράπεζα του ΝΑΤΟ: Δάνεια με χαμηλό επιτόκιο για ενίσχυση άμυνας και ασφάλειας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στα καταφύγια των Καπναποθηκών Παπαστράτου

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά – Οι παγίδες, οι απαλλαγές και οι κερδισμένοι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:  Ηλιοφάνεια σήμερα αλλά με τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

05:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στα καταφύγια των Καπναποθηκών Παπαστράτου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

05:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά – Οι παγίδες, οι απαλλαγές και οι κερδισμένοι

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Το ιρανικό ναυτικό εξαπέλυσε μαζικό κύμα επιθέσεων με drones κατά Αμερικανών και Ισραηλινών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ