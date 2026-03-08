Κουβέιτ: 11χρονη σκοτώθηκε την ώρα που κοιμόταν σε επίθεση με drone από το Ιράν

Εντεκάχρονη κοπέλα ιρανικής καταγωγής έχασε τη ζωή της στο Κουβέιτ από συντρίμμια ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η μικρή Έλενα Αμπντουλάχ Χουσεΐν σκοτώθηκε στον ύπνο της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Τις προηγούμενες ημέρες, η οικογένεια είχε αναζητήσει καταφύγιο στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η προληπτική αυτή κίνηση ξεκίνησε το Σάββατο, με την έναρξη των ιρανικών αντιποίνων στον Κόλπο, τα οποία ακολούθησαν τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Τεχεράνης. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, εκτιμώντας ότι οι βομβαρδισμοί είχαν περιοριστεί, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους.

Λίγη ώρα αφότου η εντεκάχρονη πήγε για ύπνο, τα θραύσματα από το ιρανικό drone διαπέρασαν την οροφή του δευτέρου ορόφου. Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο βρισκόταν και η μικρότερη αδελφή της, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η μητέρα τους παρέμεινε σώα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών κατά τη μεταφορά της αλλά και στο νοσοκομείο, η μικρή Ελένα υπέκυψε στα τραύματά της.

Elna Abdullah, une jeune Iranienne de 11 ans, a été tuée au Koweït par des éclats d'obus d'un missile iranien.



Que sa mémoire soit une bénédiction et un rappel de la brutalité du régime des mollahs.



Repose en paix, ange. ??❤️‍? pic.twitter.com/P2gdFqU5Q7 — ISRAËL HORLOGE DE DIEU (@ISRAEL_HORLOGE_) March 6, 2026

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα

Εκείνο το βράδυ, ο πατέρας της, Αμπντουλάχ Χουσεΐν, εργαζόταν μέχρι αργά στην επιχείρηση υφασμάτων που διατηρεί. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η τελευταία τους επικοινωνία τον συγκλόνισε βαθύτατα. «Η Έλενα με πήρε τηλέφωνο περίπου δύο ώρες πριν από το περιστατικό και μου είπε: “Μπαμπά, έφαγα και πάω για ύπνο… σ’ αγαπώ”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, συμπλήρωσε τη φράση «Ήταν σαν να προσπαθούσε να πει αντίο. Η κόρη μου ήταν καλή, συμπονετική και έξυπνη» και κατέληξε λέγοντας «Ήταν ευλογία από τον Θεό… και ο Θεός θέλησε να την πάρει πίσω».

Ο αποχαιρετισμός και η κατάσταση στον Κόλπο

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στο κοιμητήριο Σουλαϊμπιχάτ του Κουβέιτ παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και των Times of Israel κατέγραψαν τη συντετριμμένη μητέρα που αδυνατούσε να αρθρώσει λέξη.

Ο πατέρας, ντυμένος με την παραδοσιακή λευκή ενδυμασία της περιοχής, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για το μεγάλο κύμα συμπαράστασης που δέχθηκε από τον κόσμο. Στην τελετή βρέθηκαν και φίλοι της εντεκάχρονης, φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φωτογραφία της.

ویدیویی از مراسم تشییع جنازه دختر ایرانی ای که طی حمله جمهوری اسلامی به کویت شهید شد.



«اِلِنا حسین نیا»، 11 ساله و فرزند عبدالله، اصالتا از اهل سنت جنوب ایران و مقیم دولت کویت بود.



Funeral of Elena Abdullah HosseinNiya

an 11 years old Iranian girl and resident

of Kuwait state… pic.twitter.com/E2BejnH5cg — The Baloch World (@TheBalochWorld) March 4, 2026

Όπως εξήγησε ο θείος της, Μοχάμεντ Χουσεΐν Αμπντουλάχ Νία, η οικογένεια δεν έχει βρει ακόμη το θάρρος να αποκαλύψει την αλήθεια στη μικρότερη αδελφή της. «Το σοκ είναι τεράστιο. Η μητέρα της και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας κλαίνε συνεχώς».

Το Κουβέιτ φιλοξενεί μια εκτενή κοινότητα Ιρανών, οι οποίοι εντάσσονται στο μεγάλο ποσοστό ξένων υπηκόων που αγγίζει το εβδομήντα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Από την έναρξη της πρόσφατης σύγκρουσης, δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Κόλπο, με τους οκτώ να καταγράφονται στο Κουβέιτ. Ανάμεσα στους νεκρούς, που στην πλειονότητά τους ήταν Αμερικανοί και Κουβεϊτιανοί στρατιωτικοί, συγκαταλέγονται μόλις δύο άμαχοι, με τη μικρή Έλενα να είναι δυστυχώς η μία από αυτούς.

