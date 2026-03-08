Με μουστάκι και κοιλιά ο Ντι Κάπριο για το «What Happens at Night» του Μάρτιν Σκoρτσέζε

Το φως της δημοσιότητας είδαν τα πρώτα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη νέα κινηματογραφική μεταμόρφωση του Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τις ανάγκες της πολυαναμενόμενης ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε με τίτλο «What Happens at Night».

Η φιλόδοξη αυτή παραγωγή σηματοδοτεί ακόμα μία σύμπραξη του διάσημου πρωταγωνιστή με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη, ενώ τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην πόλη της Πράγας. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Πάτρικ Μάρμπερ και αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος που εξέδωσε ο Πίτερ Κάμερον το 2020.

Η μεταμόρφωση και η πλοκή

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενσαρκώνει «έναν μεσήλικα Αμερικανό που ταξιδεύει σε μια μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη μαζί με τη σύζυγό του, Isabel, με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού».

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ρόλου, η εξωτερική του εμφάνιση έχει αλλάξει δραστικά. Σύμφωνα με υλικό που δημοσίευσε το τσεχικό ειδησεογραφικό μέσο Blesk, ο καλλιτέχνης κυκλοφορεί με πυκνό μουστάκι, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά προσθετικά στοιχεία προκειμένου να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση μεγαλύτερης κοιλιάς και διπλοσάγονου.

Αναφορικά με την πλοκή του έργου, ο κεντρικός χαρακτήρας περιγράφεται ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ο οποίος φτάνει εξαντλημένος από το ταξίδι του και αρχίζει να παρατηρεί τις παράξενες λεπτομέρειες του νέου του περιβάλλοντος. Όντας βαθιά ορθολογιστής, προσπαθεί συνεχώς να εξηγήσει με τη λογική τα ασυνήθιστα γεγονότα που εκτυλίσσονται γύρω του, ακόμη και όταν αυτά παίρνουν μια καθαρά σουρεαλιστική ή υπερφυσική διάσταση. Ωστόσο, καθώς η ιστορία κορυφώνεται, η επαφή του με την πραγματικότητα δοκιμάζεται έντονα και αρχίζει να κλονίζεται επικίνδυνα.

The entire cast of Martin Scorsese's new film, 'What Happens at Night,' is in Prague. Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence have already been spotted on set, plus Mads Mikkelsen, seen here in a photo at a burger joint, who will soon join DiCaprio and Lawrence. pic.twitter.com/smIsX8TCZD — Art Hits Hard (@nightwriter22) March 6, 2026

Το καστ και η παραγωγή

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας συμπληρώνουν η Τζένιφερ Λόρενς, ο Μαντς Μίκελσεν, η Πατρίσια Κλάρκσον και ο Τζάρεντ Χάρις, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για τους υπόλοιπους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν. Την υλοποίηση του πρότζεκτ έχουν αναλάβει η Apple Original Films από κοινού με τη Studiocanal.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες της τσεχικής πρωτεύουσας και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν στη Νέα Υόρκη στις αρχές του καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία για την πρεμιέρα, όμως η Apple στοχεύει να κυκλοφορήσει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες εντός του 2027, σύμφωνα με πληροφορίες του World of Reel.

