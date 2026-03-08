Μεξικό: Εξερράγη βόμβα σε ντισκοτέκ την ώρα που γινόταν συναυλία - Τουλάχιστον 40 τραυματίες

Μεξικό: Εξερράγη βόμβα σε ντισκοτέκ την ώρα που γινόταν συναυλία - Τουλάχιστον 40 τραυματίες
Έκρηξη βόμβας έλαβε χώρα σε νυχτερινό κέντρο στο Μεξικό κατά τη διάρκεια συναυλίας μεξικανικού συγκροτήματος, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές και σοβαρούς τραυματισμούς θαμώνων.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας της La Libertad επιβεβαίωσε ότι 5 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά την πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού στο νυχτερινό κέντρο Dalí.

Η επίθεση σημειώθηκε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Dali, που βρίσκεται στην περιοχή Víctor Larco Herrera της επαρχίας Trujillo, κατά τη διάρκεια live του συγκροτήματος cumbia Amor Rebelde.

Η πυροδότηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους και άφησε 40 τραυματίες, πέντε εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας.

Μαρτυρίες από τους θαμώνες

Η εφημερίδα La República επικοινώνησε με μερικούς από τους τραυματίες που είχαν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και τις οικογένειές τους. Είπαν ότι το περιστατικό, το οποίο σόκαρε όλους τους παρευρισκόμενους, περιελάμβανε μια δυνατή έκρηξη που διέκοψε απότομα την παράσταση, αναγκάζοντας δεκάδες ανθρώπους να τρέξουν προς τις εξόδους μέσα στη σύγχυση.

«Απολαμβάνα τη νύχτα με τους φίλους μου όταν ξαφνικά είδαμε κάτι να πέφτει. Το είδα και όλα θόλωσαν. Η μύτη μου άρχισε να αιμορραγεί φρικτά», είπε ένας 26χρονος θαμώνας, ενώ μια νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε περιέγραψε τις στιγμές πανικού κατά τη διάρκεια της έκρηξης μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Είπε ότι βρισκόταν στο κέντρο του κλαμπ και αρχικά νόμιζε ότι ήταν πρόβλημα με τα ηχεία λόγω του θορύβου. Ωστόσο, η έκρηξη προκάλεσε θραύση γυαλιών κι άλλων αντικειμένων. «Όλος ο εξοπλισμός έκλεισε. Ήμουν στη μέση του κλαμπ. Θραύσματα γυαλιού μπήκαν στο πόδι μου και έχω ράμματα στην κοιλιά μου από τα θραύσματα», είπε.

Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, έχουν συλληφθεί δύο ενήλικες και ένας ανήλικος, οι οποίοι πιστεύεται ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση στο νυχτερινό κέντρο Νταλί. Μία από τις υποθέσεις που εξετάζουν οι ερευνητές είναι ότι η επίθεση θα μπορούσε να σχετίζεται με υποθέσεις εκβιασμού που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην περιοχή La Libertad.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νυχτερινό κέντρο Dalí είχε ήδη γίνει αντικείμενο ενός προηγούμενου περιστατικού εβδομάδες νωρίτερα, όταν φέρεται να είχε ριχθεί ένα δακρυγόνο στο κατάστημα, γεγονός που προκάλεσε επίσης συναγερμό στους παρευρισκόμενους. Πριν από δύο εβδομάδες, στις 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ένας 16χρονος, γνωστός ως «Παρσέρο», επιτέθηκε στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου Νταλί με δακρυγόνο.

Μετά την επίθεση, συνελήφθη από τις αρχές και ομολόγησε ότι έλαβε 700 σολ για να την πραγματοποιήσει. Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση Los Pulpos πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.

