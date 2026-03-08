Ιράν: Είναι κοντά στην εκλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ

Τι ανέφερε μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν

Κοντά στην εκλογή του διαδόχου Αλί Χαμενεΐ είναι το Ιράν, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας το περασμένο Σάββατο σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Mojtaba_Khamenei_2019.jpg

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά.

Φαβορί ο γιος του Χαμενεΐ Μοτζτάμπα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, γιος του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται επικρατέστερος διάδοχός του. Ο νέος ηγέτης θα αναλάβει τα ηνία όχι μόνο ως η νέα θρησκευτική και πολιτική αρχή του Ιράν, αλλά και ως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών του.

Η εφημερίδα New York Times έγραψε τις προηγούμενες ημέρες ότι οι κληρικοί έχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την ανακήρυξη του υιού Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη, φοβούμενοι ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα να γίνει στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

