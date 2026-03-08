JLo: Τι εξομολογήθηκε για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Μαρκ Άντονι

Για τους χωρισμούς της μίλησε ανοιχτά η Jennifer Lopez και συγκεκριμένα για το διαζύγιο της από τον Μαρκ Άντονι.

Η τραγουδίστρια, που έχει δύο 18χρονα δίδυμα παιδιά, τον Μαξ και την Έμμε, με τον τραγουδιστή μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν να ξεπεράσει το διαζύγιό τους το 2014, μετά από 10 χρόνια γάμου.

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, άρχισα να γίνομαι πραγματικά καλή σε αυτό», αστειεύτηκε αρχικά η Λόπεζ κατά τη διάρκεια της παράστασής της στο Λας Βέγκας την Παρασκευή. «Σοβαρά, δεν είναι αστείο», συνέχισε η λατίνα τραγουδίστρια πριν εξηγήσει ότι «ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίοδος».

«Ήμουν πραγματικά έτοιμη να τα παρατήσω όλα. Ήμουν μια ανύπαντρη μητέρα με δύο τρίχρονα δίδυμα και τηλεφώνησα σε μια από τις μέντορές μου. Το όνομά της ήταν Louise Hay. Μερικοί από εσάς ίσως γνωρίζετε ποια ήταν. Έχει πεθάνει», συνέχισε η JLo.

Η συγγραφέας αυτοβοήθειας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθοδηγήσει τη Jennifer Lopez στις δύσκολες στιγμές.

«Μου είπε: "Jennifer, είσαι χορεύτρια, σωστά;". Είπα: "Ναι, είμαι." Και εκείνη είπε: "Όταν μαθαίνεις έναν χορό και κάνεις λάθος τα βήματα, τι κάνεις;" Είπα: "Συνεχίζω μέχρι να τα κάνω σωστά." Και εκείνη είπε: "Σωστά, Jennifer. Συνέχισε πάντα να χορεύεις."», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Και συνέχισε: «Και εύχομαι το ίδιο για όλους σας: ό,τι και αν σας φέρει η ζωή, να χορεύετε, να χορεύετε και να χορεύετε ξανά και ξανά και ξανά. Σας αγαπώ τόσο πολύ!»

