Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

Σχεδιασμός για την κατάσχεση ή εξουδετέρωση του εμπλουτισμένου ουρανίου από Αμερικανούς και Ισραηλινούς κομάντος

Δημήτριος Παπαγεωργίου

SEALs από την Naval Special Warfare Group 2 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης το 2019

U.S. Navy
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποστολής ειδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν με στόχο τη διασφάλιση του αποθέματος εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου, γράφει το Axios. Σύμφωνα με πληροφορίες από τέσσερις πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, η επιχείρηση αυτή τοποθετείται σε μεταγενέστερο στάδιο του πολέμου, όταν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης θα έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει ως βασικό πολεμικό στόχο την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το ιρανικό καθεστώς, το οποίο διαθέτει σήμερα 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, ποσότητα που μπορεί να μετατραπεί σε υλικό για βόμβες μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τα σενάρια της επιχείρησης και η πρόκληση των υποδομών

Την ίδια ώρα, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί την παρουσία στρατευμάτων σε εχθρικό έδαφος και την πλοήγηση σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν δύο κύριες επιλογές: την πλήρη απομάκρυνση του υλικού από το Ιράν ή τη μεταφορά πυρηνικών εμπειρογνωμόνων, πιθανώς και από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), για την επιτόπια αραίωσή του. Κι όμως, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η αποστολή θα είναι αμιγώς αμερικανική, ισραηλινή ή κοινή, με τις αποφάσεις να εξαρτώνται από το επίπεδο ασφαλείας που θα επικρατεί στην περιοχή.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ενημέρωση του Κογκρέσου, η διασφάλιση του ουρανίου απαιτεί φυσική παρουσία, καθώς "κάποιοι θα πρέπει να πάνε να το πάρουν". Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, δεν απέκλεισε τη χρήση χερσαίων δυνάμεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα πρόκειται για μια μαζική εισβολή τύπου Φαλούτζα, αλλά για στοχευμένες επιδρομές ειδικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος βρίσκεται εγκλωβισμένο κάτω από συντρίμμια μετά τους πλήκτρους του περασμένου Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν, του Φορντό και της Νατάνζ. Αν το υλικό αυτό έφτανε σε καθαρότητα 90%, θα επαρκούσε για την κατασκευή 11 πυρηνικών βομβών, γεγονός που καθιστά την εξουδετέρωσή του επείγουσα προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον.

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

