Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

Η «οδύσσεια» του A23a, του παγόβουνου που κάποτε κατείχε τον τίτλο του μεγαλύτερου στον πλανήτη με έκταση διπλάσια από το Λονδίνο, φτάνει στο τέλος της. Ύστερα από μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές, το ιστορικό αυτό οικοδόμημα πάγου λιώνει, θρυμματίζεται και αποσυντίθεται θεαματικά τις τελευταίες εβδομάδες, ευρισκόμενο πλέον σε «επιθανάτιο ρόγχο».

Μια ιστορία που ξεκίνησε το 1986

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της επιβίωσης του A23a, πρέπει να ανατρέξουμε στο 1986 — τη χρονιά της τραγωδίας του Τσερνόμπιλ. Τότε, ο A23a αποκολλήθηκε από την παγοκρηπίδα Filchner της Ανταρκτικής, αλλά σχεδόν αμέσως «προσάραξε» στον βυθό της θάλασσας Weddell, όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η επαναδραστηριοποίησή του ξεκίνησε το 2020, παρασύροντας τους επιστήμονες σε ένα «τηλεοπτικό δράμα» σε πραγματικό χρόνο, καθώς το παγόβουνο διέσχιζε τη λεγόμενη «Λεωφόρο των Παγόβουνων», παγιδευόταν σε γιγαντιαίες δίνες και επιζούσε από αλλεπάλληλες συγκρούσεις με τον βυθό.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Παρά τη σταθερότητά του για δεκαετίες, το 2025 αποδείχθηκε το έτος της αντίστροφης μέτρησης. Στις αρχές του έτους, ο A23a παρέμενε ένας γίγαντας που θα κάλυπτε σχεδόν όλη την απόσταση της Μάγχης. Ωστόσο, η έκθεσή του σε θερμότερα ρεύματα και μηχανικές πιέσεις άρχισε να τον διαβρώνει εσωτερικά.

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2025: Το παγόβουνο παγιδεύτηκε πάνω από ένα υποθαλάσσιο όρος, όπου οι περιστροφικές δυνάμεις των υδάτων άρχισαν να το «ξεριζώνουν», προκαλώντας τη δημιουργία μικρότερων παγόβουνων (A23g, h και i).

Δεκέμβριος 2025: Η εμφάνιση καταγάλανων λιμνών από λιώσιμο πάγου στην επιφάνειά του —ορατών ακόμη και από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό— σήμανε την αρχή του τέλους. Το φαινόμενο της «υδροκατάρρευσης», όπου το νερό διεισδύει στις ρωγμές και τις ανοίγει βίαια, οδήγησε σε μια εκρηκτική αποσύνθεση.

Ένα «ζωντανό εργαστήριο» για την κλιματική αλλαγή

Αν και η αποκοπή παγόβουνων είναι φυσικό φαινόμενο, οι επιστήμονες μελετούν την πτώση του A23a ως ένα «κινητό εργαστήριο».

«Μαθαίνουμε πολλά για το πώς αυτά τα μεγάλα παγόβουνα εξελίσσονται σε θερμότερες συνθήκες, ώστε να προβλέψουμε πώς θα αντιδράσουν οι παγοκρηπίδες της Ανταρκτικής στην κλιματική αλλαγή», εξηγεί η Dr. Catherine Walker του Woods Hole Oceanographic Institution.

Οι τελευταίες στιγμές

Στις 5 Μαρτίου 2026, ο A23a είχε συρρικνωθεί στα 180 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ταξιδεύοντας βόρεια με ταχύτητα 2,7 χλμ./ώρα, εκτίθεται πλέον σε νερά θερμοκρασίας 10°C, η οποία λειτουργεί ως «ζεστό ρόφημα» που λιώνει ένα παγάκι.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μόλις η έκτασή του πέσει κάτω από τα 70 τ.χλμ., η παρακολούθησή του θα σταματήσει. «Όλα τα ίχνη του θα έχουν πιθανότατα εξαφανιστεί σε διάστημα λίγων εβδομάδων», δηλώνει ο καθηγητής Adrian Luckman. Το επικό ταξίδι του γηραιότερου παγόβουνου τελειώνει μακριά από την πατρίδα του, πιο κοντά στον ισημερινό παρά στο Λονδίνο, αφήνοντας πίσω του πολύτιμες γνώσεις για το μέλλον των πάγων του πλανήτη.

*Με πληροφορίες από BBC

