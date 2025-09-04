Το κολοσσιαίο παγόβουνο της Ανταρκτικής διαλύεται μετά από 40 χρόνια

Σχεδόν 40 χρόνια μετά τη διάσπαση της Ανταρκτικής, ένα κολοσσιαίο παγόβουνο που κατατάσσεται μεταξύ των παλαιότερων και μεγαλύτερων που έχουν καταγραφεί ποτέ τελικά καταρρέει σε θερμότερα νερά και θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Νωρίτερα φέτος, το «megaberg» γνωστό ως A23a ζύγιζε λίγο κάτω από ένα τρισεκατομμύριο τόνους και ήταν περισσότερο από το διπλάσιο του μεγέθους της περιοχής Greater London, ένα μεγαθήριο ασυναγώνιστο εκείνη την εποχή.

Η γιγαντιαία πλάκα παγωμένου γλυκού νερού ήταν τόσο μεγάλη που απείλησε ακόμη και για λίγο περιοχές σίτισης πιγκουίνων σε ένα απομακρυσμένο νησί στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά κατέληξε να προχωρήσει.

Είναι τώρα λιγότερο από το ήμισυ του αρχικού μεγέθους του, αλλά εξακολουθεί να είναι 1.770 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 60 χιλιόμετρα στο ευρύτερο σημείο του, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων του AFP από το παρατηρητήριο γεωσκόπησης της ΕΕ Copernicus.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τεράστια κομμάτια – περίπου 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα από μόνα τους – έχουν σπάσει, ενώ μικρότερα τσιπ, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να είναι αρκετά μεγάλα για να απειλούν τα πλοία, γεμίζουν τη θάλασσα γύρω από αυτό.

«Καταδικασμένος»

Το A23a βγήκε από την υφαλοκρηπίδα της Ανταρκτικής το 1986, αλλά γρήγορα προσάραξε στη θάλασσα Weddell, παραμένοντας κολλημένο στον πυθμένα του ωκεανού για πάνω από 30 χρόνια.

Τελικά δραπέτευσε το 2020 και, όπως και άλλοι γίγαντες πριν από αυτό, μεταφέρθηκε στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό από το ισχυρό Ανταρκτικό Περιπολικό Ρεύμα.

Γύρω στον Μάρτιο, προσάραξε σε ρηχά νερά στα ανοικτά του μακρινού νησιού της Νότιας Γεωργίας, αυξάνοντας τους φόβους ότι θα μπορούσε να διαταράξει μεγάλες αποικίες ενήλικων πιγκουίνων και φώκιας εκεί από το να ταΐσουν τα μικρά τους.

Αλλά εκτοπίστηκε στα τέλη Μαΐου και προχώρησε.

Περιστρεφόμενο γύρω από το νησί και ακολουθώντας βόρεια, τις τελευταίες εβδομάδες το παγόβουνο έχει ανεβάσει ταχύτητα, μερικές φορές ταξιδεύοντας έως και 20 χιλιόμετρα σε μια μέρα, έδειξαν δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το AFP.

Εκτεθειμένη σε όλο και θερμότερα νερά και χτυπημένη από τεράστια κύματα, η A23a έχει αποσυντεθεί γρήγορα.

