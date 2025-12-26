Τραμπ: Αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του ΙΚ στη Νιγηρία με στόχο την προστασία των Χριστιανών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη των Χριστουγέννων ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν «πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία εναντίον τζιχαντιστικής οργάνωσης που είναι γνωστή με την ονομασία Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).

Ο Τραμπ, ανακοινώνοντας τους βομβαρδισμούς αυτούς μέσω Truth Social, επανέλαβε τον ισχυρισμό του, ότι οι τζιχαντιστές «στοχοποιούν και σκοτώνουν κυρίως αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί επί χρόνια, ακόμη και αιώνες!».

«Απόψε, κατά διαταγή μου οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚΙΛ» στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος -χρησιμοποιώντας παλαιότερο ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης («Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε»)- το απόγευμα των Χριστουγέννων (τοπική ώρα, στις 00:59 ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα διεμήνυσε πως θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών».

Οι βομβαρδισμοί διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Νιγηρίας

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν την Πέμπτη στη Νιγηρία από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των αρχών της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Τα πλήγματα στοχοποίησαν τζιχαντιστές στην πολιτεία Σομπότο και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά μέλη του ΙΚ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.