Μαρινάκης καταγγέλλει Πολάκη για τη δήλωση σχετικά με τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας είσπραξης οφειλών Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, όπως γνωστοποίησε η ίδια η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το συμβάν μάλιστα προκάλεσε και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έπειτα από ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη και απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Η ανακοίνωση της Cepal:

H εταιρεία CEPAL επιβεβαιώνει ότι σήμερα το πρωί ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Θ. Αθανασόπουλος δέχθηκε επίθεση από άτομα αγνώστων στοιχείων.

Είναι καλά στην υγεία του.

Η εταιρεία καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία.

Η ανάρτηση Πολάκη

Το θέμα σχολίασε με ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: «τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο στα όριά του».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ!!!

Τα κοράκια των φαντς έχουν φθάσει τον κόσμο στα όρια του και θα δούμε άγρια πράγματα πλέον απο την απόγνωση! CEPAL είναι η εισπρακτικη της ALFA BANK και ο Αθανασοπουλος ο επικεφαλής !

Χρειάζεται πολιτική λύση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.

Ο Μητσοτάκης απλά κρατάει το φανάρι στις Τράπεζες που είναι πίσω ΚΑΙ από τα φαντς και τους σέρβισερς!!!

Η απάντηση Μαρινάκη

Άμεση ήταν η απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Πριν από λίγη ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης προέβη σε μια αδιανόητη ανάρτηση, με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε, σήμερα το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL Θόδωρος Αθανασόπουλος. Η ανάρτηση αυτή δεν μαζεύεται ούτε με το ετεροχρονισμένο υστερόγραφο που προσέθεσε.

Το «τέρας» της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε.

Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες συμπεριφορές είναι «ακόμα μία ημέρα στη δουλειά», ασχέτως αν αυτό κάνουν ότι δεν το βλέπουν όσοι οραματίζονται «προοδευτική διακυβέρνηση» με τους εκπροσώπους της οπισθοδρόμησης και του τυφλού μίσους.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες αυτής της φρικαλέας επίθεσης και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης