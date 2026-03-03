Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

Ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος Εκ­πρό­σωπο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Τε­λετή αφής του Αγίου Φω­τός στα Ιεροσόλυμα

Newsbomb

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου
Unsplash
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αίτημα του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών για την ανακύρηξη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου ως Πολιούχου και Προστάτου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και η ανάδειξη του Μητροπολίτη που θα εκπροσωπήσει την Εκκλησία της Ελλάδος στην Τε­λετή αφής του Αγίου Φω­τός, ήταν μερικά από τα θέμα που συζητήθηκαν στη μηνιαία σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ)

Την Συνήλθε χθες και σήμερα, Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 169ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

iera-arxiepiskopi-athinwn.jpg

Πηγή: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κατά τις Συνεδρίες της η ΔΙΣ:

  • Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος περί της επίδοσης από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο των τριών Τόμων των Πρακτικών των τριών Επιστημονικών Συνεδρίων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή, στον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.
  • Ενέκρινε, κατόπιν προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, την διεξαγωγή του Δ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Στελεχών Κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, από 3 έως 5 Ιουνίου 2026.
  • Ενέκρινε τις προτάσεις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού: α) περί της διδασκαλίας στα Κατηχητικά Σχολεία μαθημάτων επί θέματος: «Αθλητισμός, ήθος και ανθρώπινο πρόσωπο: Θεολογική και ποιμαντική προσέγγιση», β) περί της διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Αθλητισμός», στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 27η Νοεμβρίου 2026 και γ) περί της διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα: «Το ήθος του Αθλητισμού: αντιμετώπιση της βίας και άλλων μη αθλητικών συμπεριφορών», κατά το έτος 2027.
  • Όρισε τον Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίο Εκ­πρό­σωπο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Τε­λετή αφής του Αγίου Φω­τός κατά το Με­γάλο Σάβ­βατο στα Ιε­ρο­σό­λυμα.
  • Ενέκρινε το αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών περί της ανακηρύξεως του εν Αγίοις Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ως Πολιούχου και Προστάτου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Τέλος, η ΔΙΣ κατάρτισε τον Συμπληρωματικό Πίνακα υποψηφίων κληρικών προς εγγραφή στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και Συνοδικών Επιτροπών, καθώς και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Μετά την λήξη της σημερινής Συνεδρίας, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Μητροπολίτες παρευρέθησαν στην παρουσίαση των βιβλίων «Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ. Ένα ταξίδι στο Μεσολόγγι της πίστης και της ελευθερίας για τα 200 χρόνια από την ηρωϊκή Έξοδο του Μεσολογγίου» (Κατηχητικά βοηθήματα για παιδιά, νέους και για τον Κατηχητή). Η παρουσίαση έλαβε χώρα στην Μεγάλη Αίθουσα του Συνοδικού Μεγάρου και διοργανώθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Στην έναρξη της παρουσίασης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας έχουν ως βασικό συστατικό και την παιδαγωγική διάσταση της Εξόδου του Μεσολογγίου. Καρπός αυτής της διάστασης είναι το κατηχητικό βοήθημα που παρουσιάζεται σήμερα, το οποίο πρόκειται για πρωτότυπο εγχείρημα τόσο από παιδαγωγική, όσο και από λογοτεχνική άποψη.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των βιβλίων από τον συγγραφέα-ιστορικό κ. Γεώργιο Καραμπελιά, ο οποίος αναφέρθηκε στις ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της θυσίας του Μεσολογγίου και τις προεκτάσεις της στο παρόν και το μέλλον.

Ο Μακαριώτατος, κλείνοντας την εκδήλωση, ανέφερε αρχικά ότι 200 χρόνια μετά την ηρωϊκή Έξοδο του Μεσολογγίου η Εκκλησία, μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, επιλέγει να τιμήσει το εμβληματικό αυτό γεγονός με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: την Παιδαγωγία. Ακολούθως υπογράμμισε ότι «η παρούσα έκδοση αποτελεί υπόμνηση της διαρκούς αποστολής της Εκκλησίας να συνομιλεί δημιουργικά με τον πολιτισμό και την ιστορία. Η παράδοση λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός· μεταφέρει αξίες, εμπειρίες και πνευματικό πλούτο, τους οποίους κάθε γενιά καλείται να ενσωματώσει στη δική της πορεία.

Ως εκ τούτου, σε μια εποχή ταχύτατων μεταβολών, όπου ο ψηφιακός κόσμος αναδιαμορφώνει τις συνειδήσεις και τους ρυθμούς της ζωής, η Εκκλησία προσφέρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς: το βιβλίο ως φορέα μνήμης, ως τρόπο μαθητείας, ως γέφυρα ανάμεσα στο παιδί και στην εκκλησιαστική κοινότητα, ως συνειδητή επιλογή ποιμαντικής ευθύνης και δημιουργικής παρουσίας μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα».

Ολοκληρώνοντας την αποφώνησή του, ο Μακαριώτατος, αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο, τους συγγραφείς των βιβλίων κ. Πηνελόπη Μωραῒτου και κ. Ηλία Λιαμή και την εικονογράφο κ. Πέγκυ Φούρκα, ευχήθηκε ο Κύριος να ενδυναμώνει όλους όσοι διακονούν το έργο της παιδείας και της ποιμαντικής, ώστε το υψίστης αξίας ιστορικό γεγονός της Εξόδου να εμπνέει πάντοτε στους νέους μας υψηλά ιδανικά, όπως η αξιοπρέπεια, η εθνική και ηθική ελευθερία και η αυτοθυσία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστώ» Χριστοδουλίδη σε Μακρόν: Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία

22:51LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Η σειρά που βάζει φωτιά στο «X»

22:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία με 6 μποφόρ στο Αιγαίο

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση δύο ατόμων από αερόστατο που μπλέχτηκε σε πύργο επικοινωνιών 275μ. πάνω από το έδαφος

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ «εάν χρειαστεί»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.200.000 ευρώ

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για έγκυο που απολύθηκε επειδή εργαζόταν από το σπίτι - Κέρδισε αποζημίωση £73.500

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα στο Άμπου Ντάμπι: «Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς» - Τα ΗΑΕ αναχαίτισαν 186 πυραύλους

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

21:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΣ: Παντελώς αβάσιμα τα «ψευδή» (fake) μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας»

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κομ: Δεν ήταν στο κτίριο που χτυπήθηκε το Σώμα που θα διορίσει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στο Reuters: Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Ιράν χτυπάει τους πλούσιους Άραβες γείτονές του - «Ξύπνησαν θυμωμένοι με τις ΗΠΑ και κοιμήθηκαν εξοργισμένοι με το Ιράν»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εγώ ανάγκασα το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν - Επίθεση σε Ισπανία και Στάρμερ

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση δύο ατόμων από αερόστατο που μπλέχτηκε σε πύργο επικοινωνιών 275μ. πάνω από το έδαφος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ