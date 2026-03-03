Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

Το αίτημα του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών για την ανακύρηξη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου ως Πολιούχου και Προστάτου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και η ανάδειξη του Μητροπολίτη που θα εκπροσωπήσει την Εκκλησία της Ελλάδος στην Τε­λετή αφής του Αγίου Φω­τός, ήταν μερικά από τα θέμα που συζητήθηκαν στη μηνιαία σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ)

Την Συνήλθε χθες και σήμερα, Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 169ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Πηγή: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κατά τις Συνεδρίες της η ΔΙΣ:

Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος περί της επίδοσης από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο των τριών Τόμων των Πρακτικών των τριών Επιστημονικών Συνεδρίων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή, στον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ενέκρινε, κατόπιν προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, την διεξαγωγή του Δ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Στελεχών Κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, από 3 έως 5 Ιουνίου 2026.

Ενέκρινε τις προτάσεις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού: α) περί της διδασκαλίας στα Κατηχητικά Σχολεία μαθημάτων επί θέματος: «Αθλητισμός, ήθος και ανθρώπινο πρόσωπο: Θεολογική και ποιμαντική προσέγγιση», β) περί της διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Αθλητισμός», στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 27η Νοεμβρίου 2026 και γ) περί της διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα: «Το ήθος του Αθλητισμού: αντιμετώπιση της βίας και άλλων μη αθλητικών συμπεριφορών», κατά το έτος 2027.

Όρισε τον Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίο Εκ­πρό­σωπο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Τε­λετή αφής του Αγίου Φω­τός κατά το Με­γάλο Σάβ­βατο στα Ιε­ρο­σό­λυμα.

Ενέκρινε το αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών περί της ανακηρύξεως του εν Αγίοις Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ως Πολιούχου και Προστάτου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Τέλος, η ΔΙΣ κατάρτισε τον Συμπληρωματικό Πίνακα υποψηφίων κληρικών προς εγγραφή στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και Συνοδικών Επιτροπών, καθώς και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Μετά την λήξη της σημερινής Συνεδρίας, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Μητροπολίτες παρευρέθησαν στην παρουσίαση των βιβλίων «Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ. Ένα ταξίδι στο Μεσολόγγι της πίστης και της ελευθερίας για τα 200 χρόνια από την ηρωϊκή Έξοδο του Μεσολογγίου» (Κατηχητικά βοηθήματα για παιδιά, νέους και για τον Κατηχητή). Η παρουσίαση έλαβε χώρα στην Μεγάλη Αίθουσα του Συνοδικού Μεγάρου και διοργανώθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Στην έναρξη της παρουσίασης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας έχουν ως βασικό συστατικό και την παιδαγωγική διάσταση της Εξόδου του Μεσολογγίου. Καρπός αυτής της διάστασης είναι το κατηχητικό βοήθημα που παρουσιάζεται σήμερα, το οποίο πρόκειται για πρωτότυπο εγχείρημα τόσο από παιδαγωγική, όσο και από λογοτεχνική άποψη.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των βιβλίων από τον συγγραφέα-ιστορικό κ. Γεώργιο Καραμπελιά, ο οποίος αναφέρθηκε στις ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της θυσίας του Μεσολογγίου και τις προεκτάσεις της στο παρόν και το μέλλον.

Ο Μακαριώτατος, κλείνοντας την εκδήλωση, ανέφερε αρχικά ότι 200 χρόνια μετά την ηρωϊκή Έξοδο του Μεσολογγίου η Εκκλησία, μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, επιλέγει να τιμήσει το εμβληματικό αυτό γεγονός με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: την Παιδαγωγία. Ακολούθως υπογράμμισε ότι «η παρούσα έκδοση αποτελεί υπόμνηση της διαρκούς αποστολής της Εκκλησίας να συνομιλεί δημιουργικά με τον πολιτισμό και την ιστορία. Η παράδοση λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός· μεταφέρει αξίες, εμπειρίες και πνευματικό πλούτο, τους οποίους κάθε γενιά καλείται να ενσωματώσει στη δική της πορεία.

Ως εκ τούτου, σε μια εποχή ταχύτατων μεταβολών, όπου ο ψηφιακός κόσμος αναδιαμορφώνει τις συνειδήσεις και τους ρυθμούς της ζωής, η Εκκλησία προσφέρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς: το βιβλίο ως φορέα μνήμης, ως τρόπο μαθητείας, ως γέφυρα ανάμεσα στο παιδί και στην εκκλησιαστική κοινότητα, ως συνειδητή επιλογή ποιμαντικής ευθύνης και δημιουργικής παρουσίας μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα».

Ολοκληρώνοντας την αποφώνησή του, ο Μακαριώτατος, αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο, τους συγγραφείς των βιβλίων κ. Πηνελόπη Μωραῒτου και κ. Ηλία Λιαμή και την εικονογράφο κ. Πέγκυ Φούρκα, ευχήθηκε ο Κύριος να ενδυναμώνει όλους όσοι διακονούν το έργο της παιδείας και της ποιμαντικής, ώστε το υψίστης αξίας ιστορικό γεγονός της Εξόδου να εμπνέει πάντοτε στους νέους μας υψηλά ιδανικά, όπως η αξιοπρέπεια, η εθνική και ηθική ελευθερία και η αυτοθυσία.

Διαβάστε επίσης