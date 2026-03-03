Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

«Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με τη φρεγάτα Languedoc που θα φτάσει απόψε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινή του ομιλία. Πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ να σπεύσει με τη συνοδεία του στη Μεσόγειο.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», ανέφερε αρχικά ο Μακρόν

«Από το περασμένο Σάββατο, ο πόλεμος έχει πλήξει για άλλη μια φορά την Εγγύς και Μέση Ανατολή. Τώρα εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση », δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του, εξηγώντας ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει σημαντικά τη Χαμάς, έχει επιδιώξει το πυρηνικό του πρόγραμμα και «έχει εξαπολύσει πυρά εναντίον του ίδιου του λαού του »

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. «Μαζί με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλαμε σαφώς να σταματήσουν τα χτυπήματα», πρόσθεσε.

«Σχεδόν 400.000 συμπατριώτες μας βρίσκονται στην περιοχή και βρισκόμαστε στη διαδικασία οργάνωσης του επαναπατρισμού με τάξη», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Δύο πτήσεις που θα μεταφέρουν Γάλλους πολίτες από τη Μέση Ανατολή θα φτάσουν στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε.

Δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις δέχτηκαν «περιορισμένα πλήγματα », ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν. Πρόσθεσε ότι ήθελε να προβάλει μια «αμυντική» δύναμη . «Έχουμε αμυντικές συμφωνίες που μας συνδέουν με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είμαστε επίσης συνδεδεμένοι με την Ιορδανία και τους Κούρδους συμμάχους μας. Καταρρίψαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε νόμιμη αυτοάμυνα».

«Εκτός από τους ήδη υπάρχοντες πόρους, ραντάρ και μαχητικά αεροσκάφη Rafale έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας επίσης την αποστολή μιας γαλλικής φρεγάτας, της Languedoc, στις ακτές της Κύπρου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε κατά μιας ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος» .

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον κλειστά», δήλωσε με θλίψη ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι επιδιώκει να «οικοδομήσει έναν συνασπισμό» για να εξασφαλίσει «ουσιώδεις θαλάσσιες οδούς». Διέταξε επίσης το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να κατευθυνθεί προς τη Μεσόγειο.

«Πολλά πράγματα είναι ακόμα ασταθή, αλλά η Γαλλία παραμένει μια δύναμη που επιδιώκει να διατηρήσει την ειρήνη, μια ισχυρή και σταθερή δύναμη », κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.

