Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Κύπρο

Τις τελευταίες εξελίξεις σε Μέση Ανατολή αλλά και την Κύπρο συζήτησαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία πριν από λίγο.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Χακάν Φιντάν είχε επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, καθώς και με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις συνομιλίες αξιολογήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο και ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα επόμενα βήματα στο διπλωματικό πεδίο.