Βίντεο ντοκουμέντο από ζωοκλοπή στη Θεσσαλονίκη: «Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε» λέει το θύμα

Οι δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο την ώρα της κλοπής

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Βίντεο ντοκουμέντο από ζωοκλοπή στη Θεσσαλονίκη: «Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε» λέει το θύμα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
Πληθαίνουν τα περιστατικά ζωοκλοπής στην επικράτεια. Αυτή τη φορά θύμα έπεσε ένας κτηνοτρόφος στην περιοχή της Βόλβης Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα οι δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο την ώρα της κλοπής που αποκάλυψε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha.

«Σταμάτησαν δύο αγροτικά εδώ πέρα, τα έγραψε η κάμερα. Ο ένας δεν κατέβηκε, φυλούσε τσίλιες», ανέφερε αρχικά στον Alpha το θύμα της κλοπής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:15 τα ξημερώματα στην Νυμφόπετρα Θεσσαλονίκης με τις κάμερες να καταγράφουν τις κινήσει των τριών ζωοκλεφτών από την στιγμή της άφιξης του στο ποιμνιοστάσιο έως και τη στιγμή που διέφυγαν με τα ζώα.

Ο τέταρτος συνεργός τους έμεινε πίσω στο αυτοκίνητο να φυλάει τσίλιες.

«Ήταν χοντρή αλυσίδα και την κόψανε και άρχισαν να κλέβουν», περιέγραψε στη συνέχεια ο κτηνοτρόφος.

Οι δράστες κινούνται με άνεση στον χώρο και όπως φαίνεται γνώριζαν τα σημεία που θα μπορούσαν να παγιδευτούν. Ωστόσο οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής που διέθετε το ποιμνιοστάσιο.

«Εδώ είναι δύο πόρτες. Αυτοί είδαν εδώ την κάμερα και πιστεύω ότι φοβήθηκαν και έφυγαν αλλιώς θα μου έκαναν μεγαλύτερη ζημιά», εξήγησε ο κτηνοτρόφος.

Οι δράστες άρπαξαν συνολικά 7 αρνιά και τα μετέφεραν με τα χέρια στα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους τα οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν και αυτά κλεμμένα.

Όπως λέει ο κτηνοτρόφος δεν ξέρει από τι να προστατέψει τα ζωντανά του που τα μεγαλώνει με κόπο και είναι όλη του η ζωή. «Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε, από τους κλέφτες, από την ευλογιά; Όλα μαζί μας ήρθαν φέτος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί πλέον εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Σημειώνεται ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι ζωοκλέφτες εντοπίστηκαν παρατημένα σε κοντινό σημείο της κλοπής.

Δείτε το βίντεο του Alpha:

Σχόλια
