Κομ: Δεν ήταν στο κτίριο που χτυπήθηκε το Σώμα που θα διορίσει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν

Το πλήρες 88μελές κληρικό σώμα που είναι υπεύθυνο για τον διορισμό του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν δεν βρισκόταν στο κτίριο που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα από το Ισραήλ και αποτελεί έδρα της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων της χώρας, σύμφωνα με το Channel 12.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κομ, που βρίσκεται νότια της Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι κάθε μέλος είχε ψηφίσει ξεχωριστά και μόνο μια περιορισμένη ομάδα ατόμων που ήταν υπεύθυνα για την καταμέτρηση των ψήφων βρίσκονταν στο κτίριο όταν χτυπήθηκε.

Η διευκρίνιση έρχεται μετά την αναφορά των ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι «Αμερικανοσιωνιστές εγκληματίες» επιτέθηκαν στο κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων. Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν σημαντικές ζημιές στο κτίριο.

