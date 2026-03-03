Νεκρός στα 42 του χρόνια ο πρώην οδηγός της NASCAR, Chase Pistone

Ήταν εγγονός του «θρύλου» της NASCAR, Tom Pistone

Νεκρός στα 42 του χρόνια ο πρώην οδηγός της NASCAR, Chase Pistone
Ο Chase Pistone
Νεκρός βρέθηκε στα 42 του χρόνια ο πρώην οδηγός της NASCAR Chase Pistone, εγγονός του θρύλου «Tiger», Tom Pistone.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μεγαλύτερος αδελφός του, Nick Pistone τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

«Ο μικρός μου αδελφός και καλύτερός μου φίλος έφυγε», έγραψε ο Nick στο Facebook. «Είμαι συντετριμμένος και δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω ποτέ. Μου λείπεις ήδη, Chase, και ελπίζω να βρίσκεσαι σε ένα καλύτερο μέρος. Σε αγαπώ και μου λείπεις πάρα πολύ ήδη!!!!!!!»

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί η αιτία θανάτου, ωστόσο τα δύο αδέλφια του Chase ζήτησαν από το Legends Nation να δημοσιεύσει τη Γραμμή Υποστήριξης για την Αυτοκτονία & Κρίσεις (Suicide & Crisis Lifeline), στο 988.

Σε αφιέρωμά του, το Legends Nation έγραψε για τον Chase Pistone ότι ήταν «σταθερή παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ιδιαίτερα στους αγώνες Legend Car».

«Ο Chase δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός οδηγός σε Legends και Late Models, αλλά και η ομάδα του, Chase Pistone Inc. Legends, ήταν δύναμη που έπρεπε να υπολογίζεται κάθε φορά που εμφανιζόταν σε πίστα — και συνήθως έφευγαν με το τρόπαιο του νικητή», πρόσθεσε το Legends Nation.

Ο Chase Pistone ξεκίνησε να αγωνίζεται σε ηλικία μόλις 6 ετών. Κατέκτησε τέσσερις φορές το Summer Shootout Championship Legends ως οδηγός (δύο στη Semi-Pro κατηγορία και δύο στην Pro) μεταξύ 1999 και 2005 και σημείωσε περισσότερες από 80 νίκες σε τελικούς αγώνες στις κατηγορίες Legends, Late Model και USAR.

Το 2006 τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα στο Iowa Speedway οδηγώντας το No. 50 Dodge για την ομάδα Bobby Jones Racing.

