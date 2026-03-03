Κικίλιας στο Reuters: Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο

Περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας στο Reuters

Αρχείου
Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο Reuters κάλεσε στην διασφάλιση της προστασίας της παγκόσμιας ναυτιλίας και των ναυτικών, εν μέσω μιας «ανησυχητικής» κατάστασης που έχει αφήσει δεκάδες πλοία ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε κλειστή για τέταρτη συνεχιζόμενη ημέρα την Τρίτη, αποκόβοντας μια βασική «αρτηρία» που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα άνοιγε πυρ ενάντια σε οποιοδήποτε πλοίο προσπαθούσε να περάσει, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η κατάσταση είναι ανησυχητική, και εύχομαι η παγκόσμια ναυτιλία να μείνει έξω από τις πολεμικές συγκρούσεις», δήλωσε ο Κικίλιας στο Reuters, όταν ρωτήθηκε για την ασφάλεια των ναυτικών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατευθούν.

«Η παγκόσμια ναυτιλία έχει να κάνει με το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο είναι απαραίτητο για όλους. Και οι ναυτικοί, φυσικά, δεν φταίνε».

Όπως είπε, τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και άλλα πέντε εκτός αυτού, με τα πληρώματά τους να περιλαμβάνουν δεκάδες Έλληνες ναυτικούς. Περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει συστήσει στα πλοία να αποφεύγουν την περιοχή από το Σάββατο ενώ η ασφάλεια των ναυτικών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, πρόσθεσε ο Κικίλιας.

«Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους μέρα και νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος που είναι καλά, αλλά ανησυχώ -και ανησυχούμε όλοι φυσικά- γιατί η περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο», είπε. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων».

Η Ελλάδα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει εκπονήσει σχέδιο για τον επαναπατρισμό χιλιάδων Ελλήνων που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή, αλλά η επιστροφή τους είναι δύσκολη, καθώς ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός.

