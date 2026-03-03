Δραματική διάσωση δύο ατόμων από αερόστατο που μπλέχτηκε σε πύργο επικοινωνιών στο Τέξας

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε μία ξέγνοιαστη βόλτα δύο ατόμων με αερόστατο, όταν προσέκρουσαν σε πύργο επικοινωνιών στο Τέξας.

Δύο από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης μίλησαν για την εμπειρία τους, περιγράφοντας πώς ανέβηκαν σε ύψος άνω των 275 μέτρων για να σώσουν τους δύο επιβαίνοντες.

Ο Stephen Winchell, υποπλοίαρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Longview, ανέφερε ότι είναι εκπαιδευμένος για περιστατικά με αερόστατα που μπλέκονται σε δέντρα ή καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος — αλλά όχι σε τέτοιο ύψος.

Οι πρώτοι διασώστες έλαβαν κλήση γύρω στις 8:15 το πρωί του Σαββάτου (28/2) για επιχείρηση διάσωσης σε μεγάλο ύψος στον πύργο επικοινωνιών. Τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το καλάθι του αερόστατου περίπου στις 10:58 π.μ.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, από τη στιγμή που η ομάδα διάσωσης άρχισε την ανάβαση μέχρι να φτάσουν οι δύο επιβαίνοντες στο έδαφος.

Ο Stephen Winchell ανέφερε ότι η φυσική κατάσταση των επιβαινόντων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της διάσωσης.

«Αν επρόκειτο για άτομα τραυματισμένα ή λιγότερο ικανά σωματικά, θα έπρεπε να σκαρφαλώσουμε μέχρι το καλάθι, κάτι που θα αύξανε σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας», δήλωσε.

Ο Winchell, με περίπου 18 χρόνια εμπειρίας σε διασώσεις με σχοινιά, σημείωσε ότι το ύψος του πύργου ξεπερνούσε οτιδήποτε είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

«Υπήρχαν στιγμές κατά την ανάβαση και όταν έφτασα εκεί πάνω που ο εγκέφαλος, το ένστικτό μου και το σώμα μου είχαν παραλύσει», είπε.

Ο πυροσβέστης Cliff Patrick, με 16 χρόνια υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα του Longview, δήλωσε ότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας όταν έλαβε χώρα το περιστατικό και έφτασε 20–30 λεπτά μετά τον αρχικό σχεδιασμό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Patrick, ο χειριστής του αερόστατου είχε κλείσει τη βαλβίδα καυσίμου και προσπάθησε να ασφαλίσει το καλάθι στον πύργο πριν φτάσουν το πλήρωμα διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν στατικό σχοινί μισής ίντσας για να σταθεροποιήσουν το καλάθι και παρείχαν στους επιβάτες ζώνες ασφαλείας διάσωσης πριν ξεκινήσει η κατάβαση.

«Κατάφεραν να φορέσουν τον εξοπλισμό και μπορέσαμε απλώς να τους καθοδηγούμε σε ό,τι χρειαζόταν», είπε ο Patrick.

Πρόσθεσε ότι χρησιμοποιήθηκαν έξι διαφορετικά συστήματα σχοινιών σε διάφορα σημεία του πύργου λόγω του μεγάλου ύψους στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί οι επιβάτες.

Τα συνεργεία χρησιμοποίησαν επίσης drones για να παρακολουθούν τις συνθήκες και να επιβεβαιώσουν το ακριβές ύψος στο οποίο είχε προσκρούσει το αερόστατο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Και οι δύο πυροσβέστες υπογράμμισαν ότι η επιτυχία της επιχείρησης οφειλόταν στην ομαδική προσπάθεια. Συνολικά 14 πυροσβέστες βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία του πύργου, ενώ περίπου 21 παρέμεναν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

