Βρετανία: Αερόστατο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε δρόμo - Δείτε το βίντεο

Μία πιθανή καταστροφική εξέλιξη κατάφερε να αποτρέψει ένας άνθρωπος που έβγαζε βόλτα το κατοικίδιό του, όταν έτρεξε για να βοηθήσει να κατευθύνει ένα αερόστατο που είχε χάσει την πορεία του και χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μπέντφορντ της Βρετανίας.

Ο Βρετανικός Σύλλογος Αερόστατων και Αερόπλοιων επιβεβαίωσε αργότερα ότι «προσγειώθηκε χωρίς περιστατικά» και ότι όλοι ήταν «εντάξει».

Δείτε το βίντεο:

