Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό βίντεο - Χριστουγεννιάτικες ευχές με τη μαγεία του glass floor

Στο βίντεο, μια χιονονιφάδα πέφτει στο glass floor και μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να μεταφέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων και να ευχηθεί στους οπαδούς της μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα και αισιοδοξία.

«Καλά Χριστούγεννα, πράσινοι. Ας γιορτάσουμε και ας μοιραστούμε τις πιο σημαντικές στιγμές. Είθε αυτές οι μέρες να είναι γεμάτες ζεστασιά, χαμόγελα και ενότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση.