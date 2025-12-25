Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό βίντεο - Χριστουγεννιάτικες ευχές με τη μαγεία του glass floor

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τις δικές του ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες ευχές στους φίλους της ομάδας, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα όμορφο και συμβολικό βίντεο στα social media.

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό βίντεο - Χριστουγεννιάτικες ευχές με τη μαγεία του glass floor
Print Screen / X
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο βίντεο, μια χιονονιφάδα πέφτει στο glass floor και μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να μεταφέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων και να ευχηθεί στους οπαδούς της μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα και αισιοδοξία.

«Καλά Χριστούγεννα, πράσινοι. Ας γιορτάσουμε και ας μοιραστούμε τις πιο σημαντικές στιγμές. Είθε αυτές οι μέρες να είναι γεμάτες ζεστασιά, χαμόγελα και ενότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Τι γίνεται με τα ασυνόδευτα αγόρια που ζητούν άσυλο στη Βρετανία - Πού καταλήγουν χιλιάδες παιδιά μεταναστών

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι φέρεται να εύχεται στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τον θάνατο του Πούτιν: «Ας χαθεί»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά βομβαρδιστικά Τουπόλεφ Tu-95 έκαναν «προγραμματισμένη» πτήση στη Νορβηγία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

«Home Alone 2»: Πόσα χρήματα θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Kevin στο ξενοδοχείο Plaza

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το «White Christmas» είναι το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή - Πούλησε 50 εκατομμύρια αντίτυπα

11:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε: «Καμία αναφορά στην οροφή του ΣΕΦ για την αναβολή με Ολυμπιακό»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις υπόπτων που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μη μουσουλμάνων τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αντισημιτική επίθεση στην Αυστραλία: Έκαψαν όχημα με μήνυμα «Happy Chanukah»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο απίθανος λόγος για τον οποίο οι γονείς δεν πρέπει να αγοράζουν αρκουδάκια στα παιδιά τους

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση ανήμερα των Χριστουγέννων

10:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό βίντεο - Χριστουγεννιάτικες ευχές με τη μαγεία του glass floor

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alfa Romeo: Ανανεώσεις για Giulia και Stelvio το 2026

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό ανηλίκου μετά από ναυάγιο μεταναστών στο Φαρμακονήσι

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Πώς κινούνται μετρό και λεωφορεία σήμερα Χριστούγεννα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 40 μετανάστες νότια του Ηρακλείου - Ανάμεσά τους και δύο παιδιά

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι φέρεται να εύχεται στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τον θάνατο του Πούτιν: «Ας χαθεί»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Σήμερα η κορυφαία εορτή των Χριστουγέννων - Ποιοι γιορτάζουν

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις υπόπτων που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μη μουσουλμάνων τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιων που αγνοείται - «Δεν πήρε κινητό, δεν τον απασχολούσε κάτι», λέει συγγενής του

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 14χρονος το έσκασε από το Ίδρυμα Αγωγής Ανήλικων για να δει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το «White Christmas» είναι το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή - Πούλησε 50 εκατομμύρια αντίτυπα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.300.000 ευρώ

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Τι γίνεται με τα ασυνόδευτα αγόρια που ζητούν άσυλο στη Βρετανία - Πού καταλήγουν χιλιάδες παιδιά μεταναστών

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ