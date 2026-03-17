Wall Street Journal: Η Ρωσία επεκτείνει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετά από κοινή συνέντευξη Τύπου στην έπαυλη Ζιναΐντα Μορόζοβα στη Μόσχα, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025.

Η Ρωσία φαίνεται να επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία της με το Ιράν, από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal.

Άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα δήλωσαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι η Μόσχα παρέχει δορυφορικές εικόνες και βελτιωμένη τεχνολογία drones για να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τα δύο κράτη ως «αδέλφια εξ μίσους», κατά την διάρκεια ομιλίας του στο βρετανικό κοινοβούλιο. Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν και η Ρωσία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να «σκοτώνουν σε μεγάλες αποστάσεις, ξοδεύοντας λίγα».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ρωσία βοηθούν «λίγο» το Ιράν.

