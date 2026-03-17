Πεσκόφ: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Κούβα αν υπάρξει αμερικανική επέμβαση»

Η Ρωσία δηλώνει «έτοιμη να βοηθήσει» την Κούβα εν μέσω κλιμακούμενης έντασης, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «πάρει» το νησί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη 17 Μαρτίου ότι η Μόσχα διατηρεί επαφές με την Αβάνα σε διάφορα επίπεδα και είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη. Όπως ανέφερε, η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, εν μέρει λόγω του εμπάργκο, υπογραμμίζοντας ότι η ρωσική πλευρά παραμένει πρόθυμη να βοηθήσει.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο νησί επιδεινώνεται, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά εσωτερική κρίση. Στις 16 Μαρτίου κατέρρευσε πλήρως το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο, με την κρατική εταιρεία Unión Eléctrica να ξεκινά διαδικασίες αποκατάστασης και το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων να προχωρά σε έρευνα για τα αίτια.

Το μπλακάουτ σημειώθηκε σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον, με σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό. Ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ είχε δηλώσει λίγες ημέρες νωρίτερα ότι η Κούβα δεν έχει λάβει πετρέλαιο για περισσότερο από τρεις μήνες, στηριζόμενη κυρίως σε ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμικούς σταθμούς.

Η κρίση εντείνεται και από τη γεωπολιτική πίεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακό αποκλεισμό της Κούβας, προειδοποιώντας ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει το νησί με πετρέλαιο. Παράλληλα, προκάλεσε αντιδράσεις όταν εξέφρασε την επιθυμία να έχει την «τιμή» να καταλάβει την Κούβα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του, χαρακτηρίζοντας την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσει επόμενο στόχο μετά το Ιράν.

«Πιστεύω ότι θα ήταν τιμή μου να πάρω την Κούβα. Είτε να την απελευθερώσω είτε να την καταλάβω… μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας στις δηλώσεις του όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, σε μια περίοδο που η Κούβα βρίσκεται ήδη σε οριακή κατάσταση τόσο ενεργειακά όσο και οικονομικά.