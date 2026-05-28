Εγκεφαλική ατροφία: 5+1 πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να το επιβραδύνετε

Η εγκεφαλική ατροφία, η οποία σε έναν βαθμό αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, ξεκινά συνήθως από τη δεκαετία των 30 και των 40 ετών και επιταχύνεται μετά τα 70, ιδιαίτερα σε άτομα με παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας

Ανθή Κουρεντζή

Καθώς μεγαλώνουμε, συμβαίνει κάτι ανησυχητικό στον εγκέφαλό μας: συρρικνώνεται.

Η εγκεφαλική ατροφία, η οποία σε έναν βαθμό αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, ξεκινά συνήθως από τη δεκαετία των 30 και των 40 ετών και επιταχύνεται μετά τα 70, ιδιαίτερα σε άτομα με παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Η μείωση του όγκου του εγκεφάλου προκαλείται εν μέρει από τη συρρίκνωση των εγκεφαλικών κυττάρων και την απώλεια των συνδέσεων μεταξύ τους.

Η φθορά αυτή εμφανίζεται κυρίως στον μετωπιαίο φλοιό και τον ιππόκαμπο — δύο περιοχές του εγκεφάλου που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μνήμη, τη σύνθετη σκέψη, τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Με την πάροδο του χρόνου, η ατροφία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης και γνωστικών λειτουργιών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον νευρολόγο Majid Fotuhi, συγγραφέα του νέου βιβλίου «The Invincible Brain», αυτή η φθορά δεν είναι αναπόφευκτη.

Ο Fotuhi, επίκουρος καθηγητής στο Johns Hopkins University και ειδικός στη νευροπλαστικότητα, έχει δημοσιεύσει μελέτες που δείχνουν ότι με τις σωστές συνήθειες ζωής μπορεί κανείς να επιβραδύνει την εγκεφαλική ατροφία ή ακόμη και να αυξήσει το μέγεθος του ιππόκαμπου και του μετωπιαίου φλοιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν τουλάχιστον έξι βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος:

  • Να ακολουθεί μεσογειακή διατροφή, δίνοντας έμφαση σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, θαλασσινά και ελαιόλαδο, τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία του εγκεφάλου.
  • Να ασκείται συστηματικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αερόβια άσκηση αυξάνει το μέγεθος τόσο του ιππόκαμπου όσο και του προμετωπιαίου φλοιού, εν μέρει επειδή αυξάνει τα επίπεδα της πρωτεΐνης BDNF, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των νευρώνων.
  • Να «προκαλεί» τον εγκέφαλό του, μαθαίνοντας νέες δεξιότητες και πληροφορίες, κάτι που αυξάνει τον αριθμό των συνάψεων και ενισχύει τον όγκο του εγκεφάλου.
  • Να κοιμάται επαρκώς, καθώς ο ποιοτικός ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να απομακρύνει τα μεταβολικά απόβλητα.
  • Να κάνει διαλογισμό, ο οποίος μειώνει την κορτιζόλη — την ορμόνη του στρες που μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο όταν παραμένει αυξημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι ο διαλογισμός αυξάνει την αιμάτωση του εγκεφάλου και ενισχύει τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων.
  • Να βρίσκει σκοπό στη ζωή του. Έρευνες έχουν συνδέσει την αίσθηση σκοπού με καλύτερη εγκεφαλική υγεία και μεγαλύτερο ιππόκαμπο, αν και οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως τον λόγο.

