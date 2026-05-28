Στο χαμηλότερο σημείο του πλανήτη, η Νεκρά Θάλασσα στεγνώνει

Snapshot Η Νεκρά Θάλασσα, το χαμηλότερο σημ του πλανήτη στεγνώνει ρυθμό περίπου 1,2 μέων ετησίως λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων και κλιματικής αλλαγής.

Η ροή νερού από τον ποταμό Ιορδάνη έχει μειωθεί δραματικά, από 1.300 σε περίπου 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, εξαιτίας φραγμάτων και εκτροπών.

Η βιομηχανία εξόρυξης ορυκτών συμβάλλει σημαντικά στην υποβάθμιση της Νεκράς Θάλασσας μέσω της άντλησης νερού για βιομηχανικές λίμνες εξάτμισης.

Υπάρχουν προτάσεις για αναπλήρωση του νερού με τη μεταφορά άλμης από την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά το έργο καθυστερεί λόγω κόστους και περιφερειακών εντάσεων.

Οι περισσότερες λύσεις αντιμετωπίζουν πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες, ενώ η υποβάθμιση της Νεκράς Θάλασσας συνεχίζεται χωρίς άμεση αντιμετώπιση. Snapshot powered by AI

Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται στη συμβολή ισραηλινών, ιορδανικών και παλαιστινιακών εδαφών και είναι ένας τόπος ακραίων αντιθέσεων. Είναι το χαμηλότερο σημείο του πλανήτη, περίπου 427 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι επίσης ένα από τα πιο αλμυρά υδάτινα σώματα στον κόσμο, σχεδόν δέκα φορές πιο αλμυρό από τον ωκεανό, καθιστώντας το νερό του τόσο πυκνό που οι άνθρωποι μπορούν να επιπλέουν αβίαστα στην επιφάνειά του.

Αλλά αυτό το μοναδικό σώμα νερού πεθαίνει. Κάθε χρόνο υποχωρεί κατά περίπου 1,2 μέτρα λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κλιματικής αλλαγής. Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, η έκτασή του έχει συρρικνωθεί κατά περίπου ένα τρίτο. Καθώς το νερό υποχωρεί, δημιουργεί ένα νέο τοπίο από καταβόθρες και ακτές καλυμμένες με αλάτι, μία απόκοσμη υπενθύμιση ότι το μέλλον της Νεκράς Θάλασσας κρέμεται από μια κλωστή.

Υπάρχουν πολλά σχέδια για τη διάσωση της Νεκράς Θάλασσας, αλλά τα χρόνια περνούν και σημειώνεται μικρή πρόοδος, καθώς το κόστος, οι περιφερειακές εντάσεις και η έλλειψη πολιτικής επείγουσας ανάγκης εμποδίζουν τη δράση, είπαν ειδικοί στο CNN. Προειδοποίησαν ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, ο κόσμος κινδυνεύει να χάσει ένα μοναδικό οικοσύστημα.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, ο ποταμός Ιορδάνης και ο κύριος παραπόταμός του, ο Γιαρμούκ, έχουν μειωθεί σε ροή λόγω των φραγμάτων και των εκτροπών που κατασκευάστηκαν από το Ισραήλ, τη Συρία και την Ιορδανία για την παροχή νερού στον πληθυσμό, τις καλλιέργειες και τα ζώα.

Ο ποταμός μετέφερε 1.300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στη Νεκρά Θάλασσα. Τώρα, αυτή η ροή έχει μειωθεί σε περίπου 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η βιομηχανία εξόρυξης ορυκτών είναι ο άλλος βασικός μοχλός αυτής της πτώσης.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Νεκρά Θάλασσα χωρίστηκε σε δύο λεκάνες, που τώρα χωρίζονται από μια λωρίδα ξηράς. Η βαθύτερη, βόρεια λεκάνη, είναι το φυσικό απομεινάρι της θάλασσας. Η νότια λεκάνη συντηρείται τεχνητά και αποτελείται από μια σειρά βιομηχανικών λιμνών εξάτμισης.

Η Dead Sea Works (Ισραηλινή) και η Arab Potash Company (Ιορδανία) αντλούν νερό από τη βόρεια λεκάνη στις λίμνες. Το νερό εξατμίζεται στον ήλιο, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία άλμη, από την οποία οι εταιρείες εξάγουν ορυκτά όπως ποτάσα και μαγνήσιο για λιπάσματα και άλλες βιομηχανικές χρήσεις.

Ένας άλλος παράγοντας παίζει επίσης ρόλο: η κλιματική αλλαγή. Οι ξηρασίες γίνονται πιο έντονες και παρατεταμένες και οι βροχές είναι λιγότερο συχνές. Ακόμη και χωρίς εκτροπές ποταμών ή βιομηχανική δραστηριότητα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα προκαλούσαν μείωση της Νεκράς Θάλασσας, αν και πολύ πιο αργή, σύμφωνα με τον Yael Kiro, γεωχημικό στο Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann, ο οποίος μελετά τη Νεκρά Θάλασσα.

Καθώς συρρικνώνεται, η Νεκρά Θάλασσα αλλάζει. Γίνεται ακόμα πιο αλμυρή. Από τη δεκαετία του 1980, οι συγκεντρώσεις αλατιού στο νερό έχουν φτάσει σε επίπεδα πολύ υψηλά για να παραμείνουν διαλυμένα, δήλωσε ο καθηγητής Nadav Lensky, διευθυντής του Παρατηρητηρίου της Νεκράς Θάλασσας του Ισραηλινού Γεωλογικού Ινστιτούτου.

Αυτό αναγκάζει το αλάτι να σχηματίσει συμπαγείς κρυστάλλους που, όπως το χιόνι, γλιστρούν στον πυθμένα της θάλασσας, δημιουργώντας φυσικά γλυπτά από αλάτι.

Η υποχώρηση του νερού μεταμορφώνει επίσης το τοπίο με πιο επικίνδυνο τρόπο.

Για να πλησιάσετε το νερό πρέπει να αποφύγετε τις καταβόθρες και τους πεσμένους φοίνικες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 6.000 καταβόθρες γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα, που αποτελούν απειλή για τις επιχειρήσεις, τους κατοίκους και τον τουρισμό, ο οποίος από την ισραηλινή πλευρά συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη νότια βιομηχανική λεκάνη.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η υποβάθμιση της Νεκράς Θάλασσας, αλλά δεν υπάρχει απλή λύση.

Μια ιδέα είναι να βρεθεί μια νέα πηγή νερού αναπλήρωσης. Το 2013, η Ιορδανία, το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αυτόνομη Κυβέρνηση υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για να διερευνήσουν την ιδέα της άντλησης νερού από την Ερυθρά Θάλασσα στη Νεκρά Θάλασσα.

Το σχέδιο ήταν να κατασκευαστεί μια μονάδα αφαλάτωσης στις ακτές της Ιορδανίας για την παραγωγή γλυκού νερού και ένας αγωγός μήκους άνω των 160 χιλιομέτρων για τη μεταφορά της άλμης που παράγεται κατά την αφαλάτωση στη Νεκρά Θάλασσα.

Ορισμένοι περιβαλλοντικοί εμπειρογνώμονες φοβούνται ότι η προσθήκη νερού με διαφορετική χημική σύνθεση θα μπορούσε να προκαλέσει άνθηση φυκιών ή σχηματισμό λευκών κρυστάλλων γύψου στη Νεκρά Θάλασσα.

Ωστόσο, προς το παρόν, το έργο έχει καθυστερήσει λόγω του υψηλού κόστους του και της αυξανόμενης δυσκολίας επίτευξης περιφερειακής συνεργασίας.

Μια άλλη ιδέα είναι να αποκατασταθεί ο ποταμός Ιορδάνης μειώνοντας την εκτροπή του και απελευθερώνοντας περισσότερο νερό, πιθανώς χρησιμοποιώντας επεξεργασμένα λύματα. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι το νερό απλώς θα εξαχθεί πριν φτάσει στη Νεκρά Θάλασσα, δεδομένης της μεγάλης ανάγκης σε αυτή την άνυδρη περιοχή.

Άλλοι υποστηρίζουν την εστίαση στη βιομηχανία. Ο Αμπντελραχμάν Ταμίμι, γενικός διευθυντής της Παλαιστινιακής Υδρολογικής Ομάδας, είπε ότι οι εταιρείες πρέπει να σταματήσουν να αντλούν νερό για την εξόρυξη ορυκτών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η λύση δεν βρίσκεται στην πλήρη διακοπή της βιομηχανικής δραστηριότητας – η οποία δημιουργεί απασχόληση και φορολογικά έσοδα – αλλά στη μείωση της κατανάλωσης νερού.

Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες για έλλειψη επείγοντος. «Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Νεκράς Θάλασσας είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα εθνικής και περιφερειακής σημασίας», δήλωσε εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «το Υπουργείο συνεχίζει να προωθεί πολιτικές και σχέδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

Προς το παρόν, όσοι έχουν σπίτια και επιχειρήσεις κατά μήκος των ακτών της πρέπει να ζουν με αβεβαιότητα.