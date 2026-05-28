Φρίκη στην Γαλλία: Κρατούσαν 9χρονο κλειδωμένο σε ντουλάπα για μήνες - Τον έσωσε η γειτόνισσά του

Την απόλυτη φρίκη βίωνε 9χρονος στο Βοκλίζ της Γαλλίας, αφού κρατούνταν κλειδωμένος σε ντουλάπα του σπιτιού του, χωρίς νερό και φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γειτόνισσα της οικογένειας κατήγγειλε το μαρτύριο που βίωνε ο 9χρονος στις Αρχές και χάρη στην παρέμβαση της αστυνομίας η περιπέτειά του έλαβε τέλος.

Το μικρό αγόρι ζούσε κλειδωμένο σε μια ντουλάπα μόλις 4 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς νερό και φως.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν συγκλονισμένοι μετά την αποκάλυψη ότι ένα 9χρονο αγόρι ζούσε φυλακισμένο σε μια ντουλάπα μέσα στο σπίτι του.

Η μητέρα του 9χρονου Τεό, είχε εκμυστηρευτεί σε άλλο άτομο της γειτονιάς πως ο γιος της ζούσε μέσα σε έναν χώρο 4 τ.μ., χωρίς νερό, χωρίς φως και υπό συνεχή παρακολούθηση από κάμερα.

«Η μητέρα έλεγε ότι ήταν τιμωρημένος στο δωμάτιό του. Όμως είχα ακούσει ότι ήταν κλειδωμένος με κλειδί και ότι υπήρχε κάμερα που τον παρακολουθούσε συνεχώς», δήλωσε η γειτόνισσα στο BFM TV Marseille.

"Je l'ai sorti de l'enfer": séquestré dans un placard de la maison familiale, un enfant de 9 ans secouru dans le Vaucluse

— BFM (@BFMTV) May 28, 2026



«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Sandrine κάλεσε τη χωροφυλακή αφού είδε τον πατριό του Τεό να φεύγει μαζί με τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας.

«Εκείνη την Παρασκευή είδα τον πατριό να φεύγει με τα τρία παιδιά. Παρατήρησα ότι ο Τεό έλειπε και τα παιδιά είπαν ότι πήγαιναν να δουν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανέφερε η γειτόνισσα στο RMC.

Οι χωροφύλακες ήρθαν τότε αντιμέτωποι με μια σοκαριστική εικόνα: ο Τεό, υποσιτισμένος και κουλουριασμένος μέσα στη ντουλάπα.

«Για τους χωροφύλακες ήταν πάρα πολύ δύσκολο… Ο Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυακή στάση, επειδή ο αποθηκευτικός χώρος ήταν τόσο γεμάτος που δεν είχε καν χώρο να τεντώσει τα πόδια του», περιέγραψε η Sandrine στο BFM TV Marseille.

Ο πατριός του παιδιού τέθηκε σε προσωρινή κράτηση.

«Περνούσε ολόκληρες ημέρες εκεί μέσα. Όταν οι χωροφύλακες μου τον έφεραν, διψούσε, ήταν μούσκεμα στον ιδρώτα από τη ζέστη μέσα σε αυτό το δωμάτιο που δεν αερίζεται», πρόσθεσε η γειτόνισσα.

Ο Bruno, ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, εμφανώς συγκινημένος, βρέθηκε μπροστά στη διάσωση του παιδιού. «Έβαλα τα κλάματα. Τον έβγαλαν έξω και ήταν γεμάτος ψύλλους. Έμοιαζε σαν να μην είχε φάει εδώ και έξι μήνες», δήλωσε στο RMC.

Για να ευχαριστήσει τη Sandrine, ο μικρός Τεό της χάρισε μια ζωγραφιά. «Νιώθω πως τον έβγαλα από αυτή την κόλαση», είπε η ίδια.

Το 9χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας στην Avignon. Ο πατριός του τέθηκε σε προσωρινή κράτηση τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ η εισαγγελία της Avignon ξεκίνησε έρευνα για «στέρηση φροντίδας και τροφής».

Η μητέρα του παιδιού παραμένει νοσηλευόμενη μετά τη γέννα και αναμένεται επίσης να καταθέσει στις αρχές.

