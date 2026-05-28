Φρίκη στην Γαλλία: Κρατούσαν 9χρονο κλειδωμένο σε ντουλάπα για μήνες - Τον έσωσε η γειτόνισσά του

«Τον έβγαλα από την κόλαση», δήλωσε η γυναίκα που διέσωσε το παιδί στο Βοκλίζ της Γαλλίας - Ήταν κλειδωμένο σε ντουλάπα 4 τμ. χωρίς νερό και φως

Ανθή Κουρεντζή

Φρίκη στην Γαλλία: Κρατούσαν 9χρονο κλειδωμένο σε ντουλάπα για μήνες - Τον έσωσε η γειτόνισσά του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόλυτη φρίκη βίωνε 9χρονος στο Βοκλίζ της Γαλλίας, αφού κρατούνταν κλειδωμένος σε ντουλάπα του σπιτιού του, χωρίς νερό και φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γειτόνισσα της οικογένειας κατήγγειλε το μαρτύριο που βίωνε ο 9χρονος στις Αρχές και χάρη στην παρέμβαση της αστυνομίας η περιπέτειά του έλαβε τέλος.

Το μικρό αγόρι ζούσε κλειδωμένο σε μια ντουλάπα μόλις 4 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς νερό και φως.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν συγκλονισμένοι μετά την αποκάλυψη ότι ένα 9χρονο αγόρι ζούσε φυλακισμένο σε μια ντουλάπα μέσα στο σπίτι του.

Η μητέρα του 9χρονου Τεό, είχε εκμυστηρευτεί σε άλλο άτομο της γειτονιάς πως ο γιος της ζούσε μέσα σε έναν χώρο 4 τ.μ., χωρίς νερό, χωρίς φως και υπό συνεχή παρακολούθηση από κάμερα.

«Η μητέρα έλεγε ότι ήταν τιμωρημένος στο δωμάτιό του. Όμως είχα ακούσει ότι ήταν κλειδωμένος με κλειδί και ότι υπήρχε κάμερα που τον παρακολουθούσε συνεχώς», δήλωσε η γειτόνισσα στο BFM TV Marseille.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Sandrine κάλεσε τη χωροφυλακή αφού είδε τον πατριό του Τεό να φεύγει μαζί με τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας.

«Εκείνη την Παρασκευή είδα τον πατριό να φεύγει με τα τρία παιδιά. Παρατήρησα ότι ο Τεό έλειπε και τα παιδιά είπαν ότι πήγαιναν να δουν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανέφερε η γειτόνισσα στο RMC.

Οι χωροφύλακες ήρθαν τότε αντιμέτωποι με μια σοκαριστική εικόνα: ο Τεό, υποσιτισμένος και κουλουριασμένος μέσα στη ντουλάπα.

«Για τους χωροφύλακες ήταν πάρα πολύ δύσκολο… Ο Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυακή στάση, επειδή ο αποθηκευτικός χώρος ήταν τόσο γεμάτος που δεν είχε καν χώρο να τεντώσει τα πόδια του», περιέγραψε η Sandrine στο BFM TV Marseille.

Ο πατριός του παιδιού τέθηκε σε προσωρινή κράτηση.

«Περνούσε ολόκληρες ημέρες εκεί μέσα. Όταν οι χωροφύλακες μου τον έφεραν, διψούσε, ήταν μούσκεμα στον ιδρώτα από τη ζέστη μέσα σε αυτό το δωμάτιο που δεν αερίζεται», πρόσθεσε η γειτόνισσα.

Ο Bruno, ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, εμφανώς συγκινημένος, βρέθηκε μπροστά στη διάσωση του παιδιού. «Έβαλα τα κλάματα. Τον έβγαλαν έξω και ήταν γεμάτος ψύλλους. Έμοιαζε σαν να μην είχε φάει εδώ και έξι μήνες», δήλωσε στο RMC.

Για να ευχαριστήσει τη Sandrine, ο μικρός Τεό της χάρισε μια ζωγραφιά. «Νιώθω πως τον έβγαλα από αυτή την κόλαση», είπε η ίδια.

Το 9χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας στην Avignon. Ο πατριός του τέθηκε σε προσωρινή κράτηση τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ η εισαγγελία της Avignon ξεκίνησε έρευνα για «στέρηση φροντίδας και τροφής».

Η μητέρα του παιδιού παραμένει νοσηλευόμενη μετά τη γέννα και αναμένεται επίσης να καταθέσει στις αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ